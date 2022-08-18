Рубль может укрепиться в четверг до уровней ниже 60 руб./$1 - Sber CIB

Рубль может укрепиться в четверг до уровней ниже 60 руб./$1, а доходности ОФЗ могут снизиться ещё на несколько базисных пунктов, полагают аналитики Sber CIB.

"Рубль в среду большую часть дня устойчиво укреплялся и достиг 60 руб./$1, но перед самым закрытием рынка резко ослаб - до 60,75 руб./$1. С учётом приближающегося налогового периода это ослабление вряд ли надолго. Экспортёры будут наращивать продажи валюты и рубль, возможно, закрепится в четверг ниже 60 руб./$1", - пишут эксперты банка.

Утром в четверг нефть Brent торгуется вблизи $93 за баррель. ФРС США продолжит повышать ставку для сдерживания инфляции. Из протокола регулятора следует, что, возможно, это происходит менее резко, чем предполагалось ранее. По мнению аналитиков, с учётом интереса инвесторов к рискованным активам в четверг котировки Brent могут вырасти до $94-95 за баррель.

"Торговая активность на рынке госдолга в среду была по-прежнему ниже среднего, доходности ОФЗ снизились на 1-7 б. п. Вечером Росстат сообщил о сохранении недельной дефляции в России (0,13% против 0,08% неделей ранее). Доходности могут снизиться ещё на несколько базисных пунктов", - отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.