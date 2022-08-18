Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут финрезультаты "МТС" и макростатистика США:

- Финансовые результаты "МТС" за второй квартал 2022 года по МСФО;

- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за август;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за июль;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за июль.

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