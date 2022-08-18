Возможны попытки отскока котировок нефти в ближайшее время - ПСБ

Возможны попытки отскока котировок нефти марки Brent к уровню $95 за баррель и выше в ближайшее время, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent были довольно волатильны в течение торговой сессии в среду, размах колебаний составлял порядка $3 за баррель. Ключевой темой все еще выступает потенциальная ядерная сделка Ирана с США, что увеличивает риски навеса предложения. А спрос на фоне рисков рецессии мировой экономики может быть слабым. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой, что немного сгладило негатив. На утро четверга нефть торгуется около $94 за баррель (октябрьский фьючерс), и мы рассчитываем на продолжение попыток отскочить к $95+ за баррель. Опасения по Ирану считаем пока избыточными и полагаем, что процесс согласования ядерной сделки будет сильно затянут", - пишет аналитик в комментарии банка.

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