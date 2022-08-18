Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в четверг - Инвестбанк Синара

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии четверга, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ в среду незначительно снизились (в среднем на 3 б. п. вдоль всей кривой) при небольшом росте торговой активности. Бумаги со сроком погашения 0-2 года торговались в районе 7,4-7,7% годовых, на горизонте 2-7 лет - 7,7-8,8% годовых, свыше 7 лет - 8,7-9% годовых. Объемы равномерно распределились среди коротких и среднесрочных бумаг, а лидером по оборотам с небольшим преимуществом стал выпуск 26220 (7,48%, 2022г). В корпоративном сегменте также наблюдалось некоторое повышение торговой активности с минимальными изменениями котировок. Первые восемь мест в списке лидеров по оборотам заняли субординированные выпуски ВТБ. В четверг нейтральный настрой инвесторов должен сохраниться: вышедшие вчера данные по недельной инфляции показали снижение цен, но, скорее всего, оно носит временный характер", - пишет эксперт банка.

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