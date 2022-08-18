Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2165-2210п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с отклонением не более 1%, в диапазоне 2165-2210 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2160, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2220, 2240 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости, отмечает Манжос. Среди большого количества иностранных макроэкономических показателей наиболее значимым сигналом, по его мнению, станут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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