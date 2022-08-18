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Цены рублевых корпбондов в четверг могут умеренно просесть из-за ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 18 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно просесть на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США о дальнейшем ужесточении монетарной политики, пессимизм будет сдерживаться отскоком нефти вверх, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-1,3%, трейдеры оценивали протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также анализировали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики.

Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной. При этом некоторые члены FOMC не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки, отмечается в протоколе.

Опубликованные министерством торговли США статистические данные указали, что розничные продажи в Штатах в июле не изменились в помесячном выражении при прогнозах роста на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,8%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены умеренно просели после роста в среду вечером, подогретого статданными о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:29 МСК составила $93,46 за баррель (-0,2% и +1,4% в среду), сентябрьская цена WTI - $87,83 за баррель (-0,3% и +1,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тыс. баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до 5 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду возросла почти вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем и достигла средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,322 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,342 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 августа не претерпел заметных изменений и составил 109,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 802,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан ЛК-001Р-01" (+0,29%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,25%), "ВЭБ.РФ-001Р-22-об" (+0,18%) и "Альфа-Банк-002Р-10-боб" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,17%), "ГТЛК-001Р-15-боб" (-0,16%) и "Роснефть 002Р-04" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сэтл групп" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,71% годовых.

ООО "Глоракс" установило ставку 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 22 августа.

ООО "Бэлти-гранд" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых. Ставки 2-44-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. Размещение займа начнется 22 августа. Срок обращения выпуска - около 3,5 лет (1320 дней), с учетом амортизации (начнется через 11 месяцев после начала размещения) дюрация составит около 2-х лет.

ООО "Бэлти-гранд" 22 августа планирует начать размещение выпуска облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Срок обращения выпуска - около 3,5 лет (1320 дней), с учетом амортизации (начнется через 11 месяцев после начала размещения) дюрация составит около 2-х лет. Ориентир ставки 1-го купона - 14% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,94% годовых. Купоны ежемесячные.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 12-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 8% годовых. В соответствии с программой биржевых бондов, по окончании 12-го купонного периода наступит плановая оферта. Количество приобретаемых бондов - до 689 тыс. 874 штук (находящихся в обращении) включительно. Выпуск 001Р-02 объемом 5 млрд руб. был размещен в марте 2017 года сроком на 10 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,75% годовых.

АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 на 70 млн рублей на уровне 12% годовых. Выпуск был размещен в августе 2020 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочий день до начала каждого купонного периода, плюс маржа, равная 7,5%, при этом ставка не может превышать 12% годовых. Номинал одной бумаги - 10 тыс. рублей, срок обращения - 4 года. Купоны выплачиваются ежемесячно. Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 1 млрд рублей включительно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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