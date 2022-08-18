Рубль, вероятно, будет торговаться в четверг в диапазоне 60-62 руб./$1 - Freedom Finance Global

Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в четверг в диапазоне 60-62 руб./$1, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

В целом курс рубля по отношению к доллару США может продолжить консолидацию до конца августа, говорится в комментарии эксперта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.