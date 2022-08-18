Замедление инфляции в РФ формирует позитивный фон для рынка ОФЗ - ПСБ

Замедление инфляции в РФ формирует позитивный фон для рынка рублевых гособлигаций, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Согласно опубликованным в среду вечером данным, за неделю с 9 по 15 августа потребительские цены в РФ снизились на 0,13%. С начала августа дефляция составила 0,23%, годовая инфляция замедлилась до 14,9% по сравнению с 15,1% в июле. Такая динамика потребительских цен выступает в пользу снижения ключевой ставки ЦБР на сентябрьском заседании. Полагаем, что статистика по замедлению инфляции в РФ в четверг будет способствовать активизации спроса на ОФЗ, несмотря на рост доходности облигаций на глобальных рынках после публикации протоколов последнего заседания ФРС. Для 10-летних ОФЗ ожидаем постепенное смещение доходности к нижней границе диапазона 8,8-9,0% годовых", - пишет эксперт.

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