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18 августа 2022 года 09:36
Замедление инфляции в РФ формирует позитивный фон для рынка ОФЗ - ПСБ
Замедление инфляции в РФ формирует позитивный фон для рынка рублевых гособлигаций, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Согласно опубликованным в среду вечером данным, за неделю с 9 по 15 августа потребительские цены в РФ снизились на 0,13%. С начала августа дефляция составила 0,23%, годовая инфляция замедлилась до 14,9% по сравнению с 15,1% в июле. Такая динамика потребительских цен выступает в пользу снижения ключевой ставки ЦБР на сентябрьском заседании. Полагаем, что статистика по замедлению инфляции в РФ в четверг будет способствовать активизации спроса на ОФЗ, несмотря на рост доходности облигаций на глобальных рынках после публикации протоколов последнего заседания ФРС. Для 10-летних ОФЗ ожидаем постепенное смещение доходности к нижней границе диапазона 8,8-9,0% годовых", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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