Вероятно укрепления рубля на торгах в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение укрепления рубля по отношению к доллару США на торгах в четверг, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"По нашим оценкам, пара доллар/рубль постепенно переходит к снижению и в ходе торгов четверга может протестировать отметку 60 руб./$1. Однако стоит отметить, что эффект укрепления рубля будет носить скорее локальный характер (на время периода налоговых выплат) - в условиях снижения цен на нефть, а также предложения энергоносителей бюджет РФ будет испытывать явный дефицит, ввиду чего ослабление национальной валюты является необходимой задачей со стороны правительства (как минимум до 70 руб./$1)", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.