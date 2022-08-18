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18 августа 2022 года 09:08

Нефть стабильна

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением. Фондовые индексы крупнейших государств АТР опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть слабо меняются утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением.

Трейдеры оценивали протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также анализировали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики.

Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной. При этом некоторые члены FOMC не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки, отмечается в протоколе.

Тем временем опубликованные министерством торговли США статистические данные указали, что розничные продажи в Штатах в июле не изменились в помесячном выражении. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,8%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

Котировки акций Target Corp. (SPB: TGT) уменьшились на 2,7%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, зафиксировала почти десятикратное снижение чистой прибыли во втором финансовом квартале из-за вынужденной уценки товаров, сказавшейся на рентабельности ее операций.

Акции TJX Cos. (SPB: TJX) подорожали на 2,8%. Американская сеть магазинов товаров по сниженным ценам во втором квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 3%, но выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Lowe''s Cos. (SPB: LOW) выросла на 0,6%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, во втором квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 1%, но показатель в расчете на акцию оказался лучше ожиданий рынка.

Бумаги Krispy Kreme Inc. подешевели на 12,1%. Американская сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, сократила чистый убыток во втором финансовом квартале в 4,5 раза, увеличив выручку на 7,5%. В компании отметили, что в прошедшем квартале потребители столкнулись с "уникальным экономическим давлением", и ухудшили прогнозы на текущий финансовый год.

Цена акций Endo International (SPB: ENDP) Plc увеличилась на 23,3%. Международная фармацевтическая компания подала заявление о банкротстве в суд США, чтобы справиться с долговой нагрузкой из-за тяжб, связанных с так называемым "опиоидным делом".

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду снизилось на 0,5% - до 33980,32 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,72% - до 4274,04 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 1,25% и составил 12938,12 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг вслед за американским фондовым рынком, который снизился накануне.

Трейдеры оценивают протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики.

Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной. При этом некоторые члены FOMC не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки, отмечается в протоколе.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 мск снизился на 0,8%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции рекрутинговой Recruit Holdings Co. Ltd. (-2,8%), производителя музыкальных инструментов и электроники Yamaha Corp. (-2,4%) и производителя медицинского оборудования Terumo Corp. (-2,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 мск опустился на 0,48%, гонконгский Hang Seng - на 0,58%.

В число лидеров падения акций на Гонконгской фондовой бирже входят акции застройщика Country Garden Holdings Co. Ltd. (-5,6%), который спрогнозировал существенное падение чистой прибыли в первом полугодии, а также судоходной компании Orient Overseas (International) Ltd. (-4,3%) и банка Hang Seng Bank Ltd. (-2,8%).

Акции Geely Automobile Holdings Ltd. дешевеют на 2,3%. Автопроизводитель отчитался о падении чистой прибыли в первом полугодии на 35% на фоне роста расходов на сырьевые материалы и операционных затрат.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск снизился на 0,3%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - подешевели на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонного фактора, опустился до 3,4% в июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем. Это минимальный показатель за 48 лет, пишет MarketWatch. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали показатель на уровне 3,5%. Количество безработных опустилось на 20 тыс., до 473,9 тыс.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP выросла на 0,4%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - снизилась на 0,25%.

Цены на нефть слабо меняются утром в четверг после заметного роста накануне, вызванного данными о резком сокращении запасов топлива в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск в четверг составляет $93,78 за баррель, что на $0,13 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,31 (1,4%), до $93,65 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,22 за баррель, что на $0,11 (0,12%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,58 (1,8%), до $88,11 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 800 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тыс. баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до 5 млн баррелей в сутки.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по ядерной программе Тегерана. "Главный вопрос, который навис над рынком на этой неделе, заключается в том, смогут ли руководители США и Ирана согласовать новую иранскую ядерную сделку после многих месяцев переговоров", - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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