Нефть стабильна

Фондовые индексы крупнейших государств АТР опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть слабо меняются утром в четверг.

Трейдеры оценивали протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также анализировали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики.

Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной. При этом некоторые члены FOMC не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки, отмечается в протоколе.

Тем временем опубликованные министерством торговли США статистические данные указали, что розничные продажи в Штатах в июле не изменились в помесячном выражении. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,8%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

Котировки акций Target Corp. (SPB: TGT) уменьшились на 2,7%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, зафиксировала почти десятикратное снижение чистой прибыли во втором финансовом квартале из-за вынужденной уценки товаров, сказавшейся на рентабельности ее операций.

Акции TJX Cos. (SPB: TJX) подорожали на 2,8%. Американская сеть магазинов товаров по сниженным ценам во втором квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 3%, но выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Lowe''s Cos. (SPB: LOW) выросла на 0,6%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, во втором квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 1%, но показатель в расчете на акцию оказался лучше ожиданий рынка.

Бумаги Krispy Kreme Inc. подешевели на 12,1%. Американская сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, сократила чистый убыток во втором финансовом квартале в 4,5 раза, увеличив выручку на 7,5%. В компании отметили, что в прошедшем квартале потребители столкнулись с "уникальным экономическим давлением", и ухудшили прогнозы на текущий финансовый год.

Цена акций Endo International (SPB: ENDP) Plc увеличилась на 23,3%. Международная фармацевтическая компания подала заявление о банкротстве в суд США, чтобы справиться с долговой нагрузкой из-за тяжб, связанных с так называемым "опиоидным делом".

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду снизилось на 0,5% - до 33980,32 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,72% - до 4274,04 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 1,25% и составил 12938,12 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг вслед за американским фондовым рынком, который снизился накануне.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 мск снизился на 0,8%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции рекрутинговой Recruit Holdings Co. Ltd. (-2,8%), производителя музыкальных инструментов и электроники Yamaha Corp. (-2,4%) и производителя медицинского оборудования Terumo Corp. (-2,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 мск опустился на 0,48%, гонконгский Hang Seng - на 0,58%.

В число лидеров падения акций на Гонконгской фондовой бирже входят акции застройщика Country Garden Holdings Co. Ltd. (-5,6%), который спрогнозировал существенное падение чистой прибыли в первом полугодии, а также судоходной компании Orient Overseas (International) Ltd. (-4,3%) и банка Hang Seng Bank Ltd. (-2,8%).

Акции Geely Automobile Holdings Ltd. дешевеют на 2,3%. Автопроизводитель отчитался о падении чистой прибыли в первом полугодии на 35% на фоне роста расходов на сырьевые материалы и операционных затрат.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск снизился на 0,3%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - подешевели на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонного фактора, опустился до 3,4% в июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем. Это минимальный показатель за 48 лет, пишет MarketWatch. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали показатель на уровне 3,5%. Количество безработных опустилось на 20 тыс., до 473,9 тыс.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP выросла на 0,4%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - снизилась на 0,25%.

Цены на нефть слабо меняются утром в четверг после заметного роста накануне, вызванного данными о резком сокращении запасов топлива в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск в четверг составляет $93,78 за баррель, что на $0,13 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,31 (1,4%), до $93,65 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,22 за баррель, что на $0,11 (0,12%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,58 (1,8%), до $88,11 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 800 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тыс. баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до 5 млн баррелей в сутки.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по ядерной программе Тегерана. "Главный вопрос, который навис над рынком на этой неделе, заключается в том, смогут ли руководители США и Ирана согласовать новую иранскую ядерную сделку после многих месяцев переговоров", - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric.