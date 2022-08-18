ОФЗ-ИН остаются лучшей долгосрочной рублевой защитой от скачков инфляции - BCS Express

ОФЗ-ИН остаются лучшей рублевой защитой от инфляционных скачков на долгосрочном горизонте, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Возвращение "дружественных" нерезидентов на рынок облигаций проходит спокойно. Обороты торгов практически не изменились, индекс гособлигаций RGBI растет три дня подряд. В среду Росстат в очередной раз отчитался о недельной дефляции, что укрепляет уверенность рынка в снижении ключевой ставки на следующем заседании ЦБ. На фоне дефляции можно наблюдать устойчивое снижение цен на ОФЗ-ИН, номинал которых индексируется на инфляцию. Снижение индекса потребительских цен уже в сентябре начнет приводить к снижению номинала облигаций, ограничивая доходность этих бумаг. В то же время ОФЗ-ИН остаются лучшей рублевой защитой от инфляционных скачков на долгосрочном горизонте", - пишет аналитик.

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