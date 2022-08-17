Рубль к концу торгов остался в плюсе к доллару и евро, хотя и растерял темпы роста в обеих парах

Москва. 17 августа. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль вырос к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа.

Курс доллара США составил 60,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,67 руб./EUR1, подешевев на 45,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,61 копейки - до 61,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов среды, хотя и подрастерял к вечеру темпы роста. Поддержку ему оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца.

Минэкономразвития значительно повысило прогноз профицита внешнеторгового баланса РФ - до $300 млрд с $230 млрд в предыдущей, майской, версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза.

По его словам, такие цифры содержатся в проекте уточненного макропрогноза на 2022-2025 годы, внесенном министерством на рассмотрение бюджетной комиссии.

"Один из факторов, влияющих на динамику ВВП, - чистый экспорт. В первом полугодии был очень высокий, экстремально высокий торговый баланс. Ожидается (в следующие годы - ИФ) постепенное сокращение торгового баланса как за счет восстановления импорта, так и за счет определенного снижения экспорта в силу необходимости переориентации экспортных потоков на новые направления", - сказал чиновник.

По прогнозу министерства, экспорт из РФ в 2022 году составит $585,3 млрд ($482,4 млрд в майской версии), в 2023 году - $505,4 млрд ($451,6 млрд), в 2024 году - $497,7 млрд ($450,4 млрд), в 2025 году - $494,1 млрд ($449,3 млрд).

Импорт в РФ в 2022 году, согласно новому прогнозу министерства, ожидается на уровне $285,7 млрд ($251,9 млрд в майской версии), в 2023 году - $314,5 млрд ($275 млрд), в 2024 году - $328,5 млрд ($299,5 млрд), в 2025 году - $340,5 млрд ($320,8 млрд).

Профицит счета текущих операций в 2022 году прогнозируется министерством на уровне $239,8 млрд ($191 млрд в майской версии), в 2023 году - $114,9 млрд ($123 млрд), в 2024 году - $95,5 млрд ($88 млрд), в 2025 году - $82,4 млрд ($67 млрд).

Кроме того, Минэкономразвития РФ уточнило среднегодовой курс доллара в 2022 году - 68,1 руб. против 76,7 руб. в предыдущей, майской, версии прогноза. В 2023 году среднегодовой курс доллара ожидается министерством на уровне 69,2 руб. (против 77 руб. в майской версии), в 2024 году - 72,9 руб. (78,7 руб.), в 2025 году - 74,8 руб. (81 руб.).

Росстат с 9 по 15 августа 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,13% после дефляции в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

Как сообщил в среду Росстат, с начала августа цены в РФ снизились к 15 августа на 0,23%, с начала 2022 года к 15 августа цены выросли на 10,72%.

Из данных за первые 15 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 15 августа до 14,87% с 15,01% на 8 августа, 15,1% на конец июля.

Официальный прогноз по инфляции в РФ в этом году составляет 13,4%. До этого уровня Минэкономразвития РФ понизило свой предыдущий, майский, прогноз (17,5%), сообщил журналистам в среду федеральный чиновник, знакомый с представленной в правительство обновленной версией макропрогноза.

ЦБ 22 июля понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля - 14,6%).

Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 26-27 июля, в среду в 21:00 МСК.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам июльского заседания, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения базовой процентной ставки, протокол может дать такой же сигнал. Это утвердит участников рынка во мнении, что в сентябре ФРС поднимет ставку меньше чем на 75 базисных пунктов, отмечает эксперт.

Признаки замедления инфляции в США и ослабления темпов экономического роста привели некоторых инвесторов и аналитиков к мысли, что ФРС может совершить разворот и начать снижение процентной ставки в следующем году, однако это мнение обманчиво, заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.

"Представление, что Федрезерв будет снижать ставку в следующем году, кажется мне оторванным от реальности", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg Television. По мнению Рубини, центробанку придется повысить ставку до более 4%, а может и до 5%, для устойчивого снижения инфляции до целевого показателя 2%.

"Если этого не случится, инфляционные ожидания не изменятся, - сказал он. - Мне кажется, денежно-кредитная политика недостаточно жесткая, чтобы в нужные сроки уронить инфляцию до 2%. Мы все еще находимся в крайне инфляционных условиях, и я сейчас говорю не только про США, но и про весь мир".

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта укрепляется как к доллару, так и к евро на фоне некоторой волатильности нефтяных цен. "Утром и днем цена октябрьского фьючерса на Brent в моменте опускалась ниже $92 за баррель, однако вечером котировки показывают рост относительно закрытия вторника. Если говорить о зарубежных новостях, годовая инфляция в Великобритании, данные по которой были опубликованы сегодня утром, превысила двузначный порог, поднявшись в июле до 10,1% по сравнению с 9,4% в июне. На фоне продолжающегося роста цен как в Великобритании, так и в еврозоне замедление темпов ужесточения монетарной политики в этих регионах маловероятно. В среду вечером будут опубликованы протоколы июльского заседания ФРС", - отмечает Беспалов.

"В очередной раз видно, как сильно курс рубля абстрагировался от происходящего в мире: внешний фон заметно ухудшился, включая новостную конъюнктуру и падение цен на нефть. Однако российская валюта укрепляется, потому что основному ее фактору поддержки - профициту торгового баланса России - ничто не угрожает. Предложение валюты экспортерами по-прежнему выше спроса на эту валюту. Это и выступает опорой курсу рубля", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"На российском валютном рынке в среду рубль в утренние часы предпринимал попытки обновить максимум предыдущего дня, однако в дальнейшем скорректировался в минус. Утреннее укрепление могло быть связано с публикацией в СМИ прогнозов Минэкономразвития, в том числе с улучшением прогноза по среднему курсу рубля на текущий год. На глобальных рынках к середине дня нефть и индекс доллара демонстрировали минимальные изменения, однако большинство валют на развивающихся рынках снижались к USD, что косвенно отражалось негативом и для рубля. В целом с начала августа на валютном рынке наблюдается совсем небольшой перевес сил в пользу доллара. Предстоящие крупные платежи в бюджет могут на время лишить USD преимущества, однако глобально американская валюта сохраняет шансы для дальнейшего продвижения вверх в связи с постепенной стабилизацией импортных потоков и сохранением смягчающей политики ЦБ", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть, рухнувшие до минимальных за полгода значений накануне, перешли к небольшому укреплению вечером в среду. Ранее днем они демонстрировали умеренное ослабление.

Негативным фактором для нефтяного рынка стал пересмотр данных о динамике ВВП еврозоны во втором квартале. Согласно пересмотренным данным Евростата, экономика валютного блока в апреле-июне увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,7%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК в среду составляет $92,42 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,68 за баррель, что на 0,17% больше итогового значения предыдущей сессии.

Во вторник фьючерсы на Brent упали в цене на 2,9%, а контракты на WTI подешевели на 3,2%, обновив минимумы с середины февраля и конца января соответственно.

Рынок также продолжает следить за переговорами по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс.

Определенную поддержку котировкам в начале торгов оказали обнародованные накануне вечером данные Американского института нефти (API), указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 448 тыс. баррелей после повышения на 2,156 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад властей о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 12 августа, будет обнародован в среду, в 17:30 МСК.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 августа на 66,95 копейки, до 60,7552 руб./$1, и уменьшил курс евро на 52,29 копейки, до 61,8322 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 69,53 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,6994 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 69,83 копейки и составил 60,6665 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 150,068 млн, из которых $668,703 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 481,365 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 62,95 копейки, до 61,704 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 56,2 копейки, до 61,7899 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 567,405 млн, из которых EUR206,139 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 361,266 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,27% и 8,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних уровнях - 8,37%, 8,4% и 8,46% годовых соответственно.