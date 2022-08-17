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17 августа 2022 года 19:45

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз во главе с ЛУКОЙЛом и Газпромом, индекс Мосбиржи ушел ниже 2200п

Москва. 17 августа. Рынок акций РФ провел торги в среду в коррекционных настроениях на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $92 за баррель); индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2200 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (-2,8%) и "Газпрома" (-2,6%) на фоне укрепления рубля, в то время как выросли акции Polymetal(+6,2%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2188,56 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1136,4 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 60,67 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели в среду также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Кроме Polymetal подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), OZON (MOEX: OZON) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, откат бумаг "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка в среду полностью перечеркнул рост вторника.

Откат рынка вызван коррекцией после трех дней роста. Кроме того, вероятно, накануне произошло множественное закрытие "коротких" позиций, что и стало "топливом" для столь сильного роста. Вполне логично, что в среду рынок снизился, так как каких-то сильных поддерживающих факторов не появилось.

В четверг может повториться ситуация, которая наблюдалась в середине июня, когда индекс МосБиржи рос в течение трех торговых сессий, потом произошло разовое снижение после достижения 50-дневной средней, а на следующий день рост возобновился. Учитывая это, индекс МосБиржи может в четверг подрасти до 2240 пунктов, полагает Головинов.

По словам аналитика УК "Первая" Антона Тарасова, индекс МосБиржи не смог удержаться выше 2200 пунктов в отсутствие значимых драйверов роста. В четверг можно ожидать сохранения волатильности и смешанной динамики blue chips. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 2150-2220 пунктов, по индексу РТС - 1020-1060 пунктов.

Настроения на мировых площадках ухудшились после публикации данных по розничным продажам в США в июле, которые оказались хуже ожиданий. Европейские и американские индексы направились вниз. Внимание рынка теперь приковано к выступлению Джерома Пауэлла и его комментариям относительно роста американской экономики. Инвесторы переживают, что Федрезерв вместо того, чтобы сфокусироваться на поддержке экономики, выберет для борьбы с инфляцией агрессивный путь повышения ставок, отмечает аналитик.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, "медвежьими" факторами в среду выступили укрепляющийся рубль и фиксация прибыли частью инвесторов на фоне ухудшения общерыночной конъюнктуры. Цены на нефть остаются под давлением очередной наметившейся попытки США и Ирана достичь компромисса по ядерной сделке. В свою очередь, генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс высказался в интервью Bloomberg за возвращение иранской нефти на мировой рынок.

В четверг рынки будут отыгрывать сигналы ФРС, полученные из протокола FOMC, а также блок статистики - июльский ИПЦ еврозоны, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, августовский индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, сведения по продажам на вторичном рынке жилья в июле. Индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2100-2225 пунктов, полагает Бахтин.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, можно говорить о продолжении пилообразной динамики на рынке. По-прежнему отмечается отсутствие какой-либо устойчивой тенденции в движении индекса МосБиржи - отдельные бумаги растут несколько дней, чтобы затем скорректироваться, или наоборот. Влияние конвертации расписок российских компаний пока не ощущается в виде каких-либо акцентированных продаж.

Также нет никакого влияния доступа на рынок ОФЗ нерезидентам из дружественных стран. Корпорации готовятся к налоговым платежам, что оказывает рублю поддержку. Кроме того, вновь наблюдаются большие объемы продаж в евро, что связано с оплатой экспортных поставок в Европу за рубли.

Британская инфляция напугала американский рынок - статистика показывает, что инфляционный пик может быть еще не пройден, даже на фоне падения нефтяных цен, отмечает Кочетков.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%), но проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,3-2%) и США (индексы теряют 0,8-1,7%).

Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 9,4% и была максимальной более чем за 40 лет. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 9,8%.

Экономика 19 стран еврозоны во II квартале увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, показатель был ухудшен по сравнению с предварительной оценкой в 0,7%. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра с объявленного ранее уровня, по данным Trading Economics.

По данным Минторга США, розничные продажи в июле не изменились в помесячном выражении. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Согласно пересмотренным данным, в июне продажи в США выросли на 0,8%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

В среду участники рынка также ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (21:00 МСК).

На нефтяном рынке в среду цены оставались вблизи минимумов более чем за полгода. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $92,05 за баррель (-0,3% и -2,9% во вторник), сентябрьская цена WTI - $86,35 за баррель (-0,2% и -3,2% накануне).

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs скептически оценивают возможность возобновления ядерной сделки в краткосрочной перспективе. При этом они считают, что даже в случае успеха переговоров Тегерана с США и Евросоюзом иранская нефть вернется на мировой рынок "в лучшем случае в начале 2023 года".

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 7,06 млн баррелей, запасы бензина снизились на 4,64 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 800 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-5,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,1% и -7% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,3%), акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,3%), "Московского кредитного банка" (-2,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,1%).

"СПБ биржа" с 17 августа увеличила до 350 с 200 количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии (с 10:00 МСК). Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), начинаются в 15:30 МСК.

Лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+14,2%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+9,1%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+8,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,1%), "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+3,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,6%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+2,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2%).

Выручка Cian (MOEX: CIAN) (+0,6% АДР), холдинговой компании "Циан", во II квартале увеличилась на 31% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 1,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA выросла в 4 раза и составила 480 млн рублей. Рентабельность по показателю составила 25,2% против 8,2% во II квартале 2021 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 28,03 млрд рублей (из них 4,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,13 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,32 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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