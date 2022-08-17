Цены большинства евробондов РФ снизились в среду вслед за аналогичной динамикой UST

Москва. 17 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций преимущественно снизились во вторник, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries), в ожидании публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы. В результате суверенные спреды в основном сузились к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели на 31,5 базисного пункта, до 54,32% от номинала (их доходность увеличилась на 6,8 базисного пункта, до 11,69% годовых), с погашением в 2042 году упали на 8,8 базисного пункта, подешевев до 53,09% от номинала (их доходность выросла на 2,2 базисного пункта, до 11,67% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6,1 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году опустились в цене на 6,1 базисного пункта, подешевев до 44,62% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность поднялась на 1,8 базисного пункта, до 12,13% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились в стоимости на 67,8 базисного пункта, подешевев до 46,93% от номинала (их доходность увеличилась на 38,5 базисного пункта, до 22,22% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 57,3 базисного пункта, до 45,22% от номинала (доходность увеличилась на 26,8 базисного пункта, до 19,32% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 11,2 базисного пункта, до 57,06% от номинала (их доходность уменьшилась на 6,8 базисного пункта, до 36,19% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 0,9 базисного пункта, до 45,24% от номинала (их доходность опустилась на 1,9 базисного пункта, до 29,06% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году вырос на 134,5 базисного пункта, до 56,74% от номинала (его доходность снизилась на 283 базисного пункта, до 67,09% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских государственных еврооблигаций преимущественно снижались в среду вслед за рынком UST в ожидании публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке от 26-27 июля (21:00 МСК), трейдеры рассчитывают получить новые сигналы относительно позиции американского ЦБ.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции в июле после заседания, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения базовой процентной ставки, и протокол может дать такой же сигнал. Это утвердит участников рынка во мнении, что в сентябре ФРС поднимет ставку меньше чем на 75 базисных пунктов, полагают эксперты.

Признаки замедления инфляции в США и ослабления темпов экономического роста привели некоторых инвесторов и аналитиков к мысли, что ФРС может совершить разворот и начать снижение процентной ставки в следующем году, однако это мнение обманчиво, считает профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.

"Представление, что Федрезерв будет снижать ставку в следующем году, кажется мне оторванным от реальности", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg Television. По мнению Рубини, центробанку придется повысить ставку до более 4%, а может, и до 5%, для устойчивого снижения инфляции до целевого показателя 2%.

"Если этого не случится, инфляционные ожидания не изменятся, - сказал он. - Мне кажется, денежно-кредитная политика недостаточно жесткая, чтобы в нужные сроки уронить инфляцию до 2%. Мы все еще находимся в крайне инфляционных условиях, и я сейчас говорю не только про США, но и про весь мир".