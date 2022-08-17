"Финам" подтверждает рейтинг акций WH Group на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций WH Group Ltd на уровне "покупать" с целевой ценой HKD8,07 на июль 2023г, что предполагает потенциал роста 46,5% с текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"16 августа WH Group, крупнейшая китайская компания по переработке мяса, опубликовала результаты за I полугодие 2022 г. Выручка выросла на 0,5% г/г до $13,4 млрд, EBIT - на 31,6% г/г до $1,2 млрд, прибыль на акцию - на 33,9% г/г до 5,92 цента. Объемы продаж переработанной мясной продукции сократились на 0,1% г/г, хотя выручка сегмента выросла на 9,4% г/г до $7 млрд. Мы положительно оцениваем результаты компании. Стратегические приобретения в Европе положительно влияют на выручку компании, при нормализации цен на энергоносители и сырье в Европе EBIT сегмента может существенно улучшится. Повышение эффективности в США привело к значительному улучшению EBIT мясопереработки (+50,6% г/г) при более умеренном росте выручки (+14,4% г/г), учитывая рост себестоимости, доставки, энергоносителей и оплаты труда. Дальнейшие инициативы по улучшению эффективности, вероятно, также окажут положительное влияние на чистую прибыль", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.