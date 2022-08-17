Дальнейший рост стоимости акций Walmart маловероятен - Инвестбанк Синара

Дальнейший рост стоимости акций Walmart Inc. маловероятен, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

"Walmart опубликовала отчетность за финансовый 2К23 (закончился 31 июля) и немного улучшила прогноз по прибыли на акцию на 2023 финансовый год. Менеджмент ожидает, что скорректированная прибыль на акцию снизится в 2023 ф. г. на 8-10% г/г (ранее ожидалось снижение на 11-13%). В целом в 2К23 компания лучше справилась с высокой инфляцией, чем в 1К23, но давление на операционную прибыль и рентабельность продолжается. Мы позитивно смотрим на прогнозы и результаты Walmart, однако, на наш взгляд, вчерашнее 5,1%-ное увеличение котировок в полной мере отразило положительную реакцию рынка, и мы не ожидаем продолжения роста стоимости акций", - пишет эксперт банка.

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