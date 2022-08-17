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17 августа 2022 года 16:20
BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "Лента", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "Мечел" и "Мать и дитя". "Лента" представила хорошие финансовые результаты за I полугодие: выручка выросла на 20% г/г, онлайн-продажи прибавили 159% г/г, валовая прибыль выросла на 26% г/г. Показатель EBITDA и чистая прибыль оказались под давлением. Важно, что компания подтвердила планы по удвоению выручки к 2025 г. до 1 трлн руб. Это означает, что "Лента" в ближайшие годы планирует расти быстрее рынка. Драйверами масштабирования бизнеса должны выступить развитие онлайн-сегмента, а также, возможно, продолжающаяся активность на M&A рынке. В перспективе нескольких месяцев бумаги могут подняться в зону 950-1000 руб.", - отмечают эксперты инвесткомпании. Они предлагают обратить внимание на акции Сбербанка: "Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от выплат, давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену акций, а потенциальные драйверы, к примеру, снижение процентных ставок и удешевление стоимости фондирования, пока не отыграны. Кроме того, Сбербанк исторически отличается высокими нормативами капитала, что придает устойчивость даже в кризисные для отрасли моменты. В ближайшей перспективе драйверов для выраженного роста в бумаге сложно обозначить, но при появлении позитивных новостей по сектору потенциал переоценки внушительный. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160-170 руб.". По мнению аналитиков BCS Express, бумаги "ЛУКОЙЛа" остаются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. "Важный фактор привлекательности компании - щедрая дивидендная политика, - подчеркивается в комментарии. - Компания отказалась от выплаты дивидендов по итогам 2021г, но отметила, что совет директоров компании планирует рассмотреть до конца 2022г вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021г. На наш взгляд, вероятность таких выплат повышенная. При появлении позитивных новостей по дивидендам котировки бумаг могут подняться к 4750-5000 руб.". Из внутренних историй, по мнению стратегов инвесткомпании, стоит обратить внимание на акции ГК "Мать и дитя". Компания, несмотря на макроэкономическую турбулентность, продолжает развиваться и строить новые госпитали. По итогам I полугодия чистый долг ГК "Мать и дитя" был отрицательным. Кроме того, компания намерена рассмотреть возможность выплаты дивидендов до конца года. Эксперты считают, что решение о выплате может стать сильным драйвером для бумаг, еще раз подчеркивая устойчивость компании и уверенность в перспективах развития. На горизонте нескольких месяцев возможен подъем акций к 500-550 руб. Обыкновенные акции "Мечела" интересны в свете роста цен на уголь в I полугодии 2022г, подчеркивают аналитики. Компания планирует представить операционные и финансовые результаты в августе - они могут стать рекордными. Более того, за счет ослабления рубля на конец I полугодия компания отразит прибыль от переоценки валютных кредитов и займов, что дополнительно увеличит чистую прибыль. В начале II полугодия цены на уголь скорректировались на 30% от максимумов апреля, однако остаются высокими - примерно на 70% выше средних уровней 2018-2020гг. "Для "Мечела" это означает, что при сохранении цен вблизи текущих уровней финансовые результаты II полугодия ухудшатся п/п, но останутся высокими в сравнении с уровнями последних лет. Кроме того, компания благодаря сильным финансовым результатам должна заметно сократить долговую нагрузку, которая была ключевой проблемой "Мечела" в последние годы. При спокойном сентименте на рынке бумаги могут подняться к 160-175 руб. за акцию", - пишут эксперты BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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