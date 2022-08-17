S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4250-4100п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4250-4100 пунктов, считают аналитики Freedom Finance Global.

"S&P 500 поднялся к 4300 пунктам, а этот уровень в сочетании с приближением к 200-дневной скользящей средней способен выступить сильным сопротивлением. Мы предполагаем, что от достигнутых отметок бенчмарк скорректируется вниз. RSI зашел в зону перекупленности, MACD демонстрирует "медвежью" дивергенцию. Все это сигнализирует о том, что в ближайшие недели наиболее вероятна негативная динамика широкого рынка", - пишет аналитик Дмитрий Поздняков.

Эксперт напоминает, что в среду будут опубликованы данные о динамике розничных продаж в США за июль. Этот отчет позволит оценить состояние и тенденции потребительского спроса. Консенсус предполагает снижение объемов реализации товаров контрольной группы на 0,1% м/м после роста на те же 0,1% в июне.

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