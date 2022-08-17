Рост рынка акций РФ утром замедлился из-за слабости нефти, растут Polymetal и финкомпании

Москва. 17 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры замедлил рост из-за слабости нефти, которая не смогла развить коррекционный отскок, индекс МосБиржи вернулся к уровню предыдущего дня из-за укрепления рубля, при этом лучше рынка выглядят акции Polymetal и бумаги финансовых компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2209,73 пункта (+0,1%, утром индекс поднимался выше 2225 пунктов), индекс РТС - 1146,56 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 5,5%.

Доллар просел до 60,7 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+5,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,1%), OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых рынках в среду ждут данных о розничных продажах в июле и публикации протоколов июльского заседания ФРС США.

Нефть Brent и WTI остается ниже сопротивлений $93,5 и $88 за баррель соответственно, что указывает на риски движения к очередным минимумам с февраля, хотя данные Минэнерго США по запасам обещают быть умеренно позитивными для цен и могут показать сокращение как запасов нефти, так и бензина. Инвесторы также ждут ответа Ирана на проект нового ядерного соглашения с США.

Индекс МосБиржи протестировал максимум со второй половины июня (район 2220 пунктов), преодоление которого может стать сигналом для движения в более высокий диапазон торгов с перспективой выхода к 2400-2500 пунктам. Индекс РТС при этом может взять курс на 1200 пунктов.

По ряду акций РФ формируются позитивные краткосрочные технические сигналы, указывающие на возможность развития отскока от минимумов ("Полюс", "Роснефть", МТС, "Норникель" и другие), но общая волатильность рынка остается высокой, призывая к повышенной осторожности, отмечает Кожухова.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также оценивает внешний фон утром в среду как слабо позитивный: азиатские рынки преимущественно растут, нефть остановила падение, металлы дорожают на ожиданиях стимулов в Китае, включая инфраструктурные проекты.

Сектор нефти и газа может незначительно снизиться в начале дня, отыгрывая провал котировок нефти накануне вечером. Однако в секторе металлов и добычи могут продолжиться покупки на ожиданиях заявлений по инфраструктурным проектам в Китае. Рубль, вероятно, продолжит укрепляться на фоне отсутствия массовых продаж ОФЗ нерезидентами из дружественных стран и приближающегося налогового периода, полагает аналитик.

Аналитики BCS Global Markets полагают, что оптимизм начала недели на рынке акций РФ может послужить импульсом, который выведет индекс широкого рынка из боковой формации. Тем временем, на рынке нефти пока без изменений: скорее всего, "черное золото" останется под давлением. Из негативных причин стоит отметить выход дополнительного объема иранской нефти при условии успешных переговоров по иранскому ядерному соглашению, а также слабый спрос в условиях замедления мирового экономического роста.

В США индексы акций накануне изменились на 0,2-0,7%, причем Dow Jones (+0,7%) и S&P 500 (+0,2%) закрылись на рекордных отметках с апреля. Инвесторы следили за квартальными отчетностями крупных ритейлеров и макроэкономическими данными.

В среду в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), но проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 9,4% и была максимальной более чем за 40 лет.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 9,8%.

В среду участники рынка ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (21:00 МСК) и отчета о розничных продажах в США (15:30 МСК).

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены растерял утренний коррекционный рост, котировки остаются у минимумов более чем за полгода.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $92,5 за баррель (+0,2% и -2,9% во вторник), сентябрьская цена WTI - $86,75 за баррель (+0,3% и -3,2% накануне).

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs скептически оценивают возможность возобновления ядерной сделки в краткосрочной перспективе. При этом они считают, что даже в случае успеха переговоров Тегерана с США и Евросоюзом иранская нефть вернется на мировой рынок "в лучшем случае в начале 2023 года".

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 448 тыс. баррелей после повышения на 2,156 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад властей о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 12 августа, выйдет в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+19,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,1%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+4%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,9%).

Подешевели бумаги банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,1%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-1,9%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-1,6%).

"СПБ биржа" с 17 августа увеличила до 350 с 200 количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии (с 10:00 МСК). Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), начинаются в 15:30 МСК.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,15 млрд рублей (из них 1,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,3 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 807,92 млн рублей на акции Polymetal).