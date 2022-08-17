Риски контратаки "медведей" на рынке акций США высоки - BCS Express

Риски контратаки "медведей" на американском фондовом рынке высоки в связи с перекупленностью и подъемом индексов к уровням значительных сопротивлений, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Накануне американские индексы обновили трехмесячные максимумы, но уже наблюдается сопротивление "медведей" после значительного ралли рынка, вызванного первым месяцем снижения уровня инфляции и инфляционных ожиданий в стране. Инвесторы сразу ринулись покупать высокорисковые бумаги, в первую очередь из индекса Nasdaq, поскольку именно там представлены компании роста, так чутко реагирующие на процентные ставки. Рынок расценил замедление ценового давления в экономике Штатов в качестве аргумента для послабления ФРС. Тем не менее рынок труда по-прежнему сильный, инфляция исторически высокая, а ВВП уже ушел в стадию рецессии. Это говорит о том, что регулятор продолжит курс на нормализацию денежно-кредитной политики, а бравада "быков" может дорого стоить, -пишет аналитик инвесткомпании. - "Медведи" готовы к ответному шагу. Так, для индекса широкого рынка важным препятствием выступает область 4300 пунктов, отсюда ждем как минимум проверки на прочность ранее пробитого сопротивления у 4200 пунктов. А в общем, учитывая развивающийся тренд на удорожание кредитных ресурсов, не видим оснований, чтобы менять таргет падения индекса ниже годовых минимумов. Остается набраться терпения, чтобы "переварить" иррациональный оптимизм".

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