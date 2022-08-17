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17 августа 2022 года 11:36
Риски контратаки "медведей" на рынке акций США высоки - BCS Express
Риски контратаки "медведей" на американском фондовом рынке высоки в связи с перекупленностью и подъемом индексов к уровням значительных сопротивлений, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера. "Накануне американские индексы обновили трехмесячные максимумы, но уже наблюдается сопротивление "медведей" после значительного ралли рынка, вызванного первым месяцем снижения уровня инфляции и инфляционных ожиданий в стране. Инвесторы сразу ринулись покупать высокорисковые бумаги, в первую очередь из индекса Nasdaq, поскольку именно там представлены компании роста, так чутко реагирующие на процентные ставки. Рынок расценил замедление ценового давления в экономике Штатов в качестве аргумента для послабления ФРС. Тем не менее рынок труда по-прежнему сильный, инфляция исторически высокая, а ВВП уже ушел в стадию рецессии. Это говорит о том, что регулятор продолжит курс на нормализацию денежно-кредитной политики, а бравада "быков" может дорого стоить, -пишет аналитик инвесткомпании. - "Медведи" готовы к ответному шагу. Так, для индекса широкого рынка важным препятствием выступает область 4300 пунктов, отсюда ждем как минимум проверки на прочность ранее пробитого сопротивления у 4200 пунктов. А в общем, учитывая развивающийся тренд на удорожание кредитных ресурсов, не видим оснований, чтобы менять таргет падения индекса ниже годовых минимумов. Остается набраться терпения, чтобы "переварить" иррациональный оптимизм". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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