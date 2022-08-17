Диапазон 58,75-61,75 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность - Банк "Санкт-Петербург"

Диапазон торгов 58,75-61,75 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". При этом по мере усиления влияния фактора налогового периода все более актуальной может становиться нижняя граница указанного коридора, отмечают эксперты в комментарии.

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