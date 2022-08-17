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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятно закрепление рубля около 60 руб./$1 в среду - Sber CIB
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17 августа 2022 года 10:13
Вероятно закрепление рубля около 60 руб./$1 в среду - Sber CIB
Вероятно закрепление курса рубля около уровня 60 руб./$1 на торгах в среду (высокий спрос на валюту, а средний ежедневный объем торгов составляет около $5 млрд, скорее всего, близок к насыщению), полагают аналитики Sber CIB. "Нефть марки Brent в среду утром отыгрывает понесенные накануне потери, торгуясь на уровне чуть выше $93 за баррель. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти, бензина и дистиллятов в США за неделю снизились. Ожидающаяся статистика запасов в США от Управления энергетической информации (EIA), по нашему мнению, окажет поддержку котировкам и будет способствовать их росту до $94-95 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МИР-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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