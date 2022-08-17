Вероятно ослабление рубля в среднесрочной перспективе - BCS Express

Среднесрочные факторы по-прежнему говорят в пользу ослабления рубля, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Российская валюта во вторник укрепилась в парах USD/RUB и CNY/RUB, не оправдав ожидания спекулянтов на ослабление после пробоя горизонтальной консолидации. Тем не менее среднесрочные факторы по-прежнему говорят в пользу снижения курса рубля", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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