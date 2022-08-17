Цены рублевых корпбондов в среду могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 17 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также новостного затишья вокруг антироссийской санкционной тематики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне изменились на 0,2-0,7%, причем Dow Jones (+0,7%) и S&P 500 (+0,2%) закрылись на рекордных отметках с апреля. Инвесторы следили за квартальными отчетностями крупных ритейлеров и макроэкономическими данными.

По данным Минторга США, число новостроек в июле сократилось на 9,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,446 млн в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с февраля прошлого года. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,54 млн, по данным Trading Economics.

По данным Федрезерва США, объем промпроизводства в стране в июле поднялся на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,3%.

Кроме того, участники рынка ожидают публикации в среду протокола июльского заседания Федеральной резервной системы и отчета в пятницу о розничных продажах в США. Также на этой неделе квартальные отчетности публикуют многие ведущие американские ритейлеры.

В среду в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне вторника).

Объем японского экспорта в июле вырос по итогам 17-го месяца подряд благодаря сильному спросу на автомобили и сырье, сообщило министерство финансов в среду. Показатель в прошлом месяце повысился на 19% по сравнению с показателем годом ранее, до 8,752 трлн иен ($65,2 млрд). Эксперты в среднем ожидали его увеличения на 18,2%, по данным Trading Economics.

Между тем, объем импорта взлетел на 47,2%, до 10,189 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 45,7% после июньского скачка на 46,1%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в июле составил 1,436 трлн иен по сравнению с профицитом в 434,5 млрд иен годом ранее.

Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 9,4% и была максимальной более чем за 40 лет.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 9,8%.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены корректируются вверх после падения накануне до минимальных более чем за полгода значений.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:32 МСК составила $93,1 за баррель (+0,8% и -2,9% во вторник), сентябрьская цена WTI - $87,35 за баррель (+1% и -3,2% накануне).

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs скептически оценивают возможность возобновления ядерной сделки в краткосрочной перспективе. При этом они считают, что даже в случае успеха переговоров Тегерана с США и Евросоюзом иранская нефть вернется на мировой рынок "в лучшем случае в начале 2023 года".

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 448 тыс. баррелей после повышения на 2,156 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад властей о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 12 августа, выйдет в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник немного повысилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,74 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,875 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 августа вырос всего на 0,01% и составил 109,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 802,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан ЛК-001Р-01" (+0,43%), "ГТЛК-001Р-15-боб" (+0,34%) и "Аэрофлот-П01-БО-01" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие-БО-П07" (-0,25%), "РЖД-19" (-0,25%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) разместил инвестиционные облигации серии ГПБ-КИ-13 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 65,59% выпуска на 196,779 млн рублей. Срок обращения выпуска 5 лет, эмитент принял решение о досрочном погашении выпуска через 2 года, в августе 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрена выплата дополнительного дохода.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила ставку 1-го купона 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей на уровне 10,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,04% годовых. Техразмещение запланировано на 18 августа.

Компания "Лизинг-Трейд" установила ставку 1-6-го купонов 5-летнего выпуска облигаций серии 001P-05 объемом 100 млн руб. на уровне 17% годовых. Ставка 7-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-18-го купонов - в размере 15% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска серии 001P-05 начнется 17 августа, предусмотрена оферта через 1,5 года.

ООО "Феррони" 18 августа начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена в размере 16,5% годовых; через 15 месяцев - полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Купоны ежемесячные. Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты - приобретение по соглашению с инвесторами (25% от суммы выпуска каждая, по 50 тыс. облигаций) на первый год обращения. Кроме того, по выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов.

АО "Волга-спорт" частично-досрочно погасит облигации 2-й серии в размере 317,3 млн рублей в дату окончания 9-го купонного периода - 31 августа. Размер погашения составит 167 рублей на каждую облигацию, то есть 16,7% от номинала или 33,6694% от непогашенной части номинальной стоимости облигации. Выпуск сроком обращения 11 лет номинальным объемом 1,9 млрд рублей был размещен в октябре 2012 года по ставке 11% годовых. Ставка текущего 9-го купона - 10,02% годовых. С учетом амортизации, объем выпуска на текущий момент составляет 942,4 млн рублей.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 19,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 350 млн рублей началось 25 декабря 2020 года и закончилось 21 сентября 2021 года. Купоны по выпуску квартальные, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка текущего купона по выпуску - 26% годовых. 30 сентября по займу предстоит исполнение оферты.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) установило ставку 38-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 16,1% годовых. ФСК разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд руб. в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140 купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона по выпускам - 18,83% годовых.

ООО "РСГ-Финанс" (структура группы "Кортрос") выкупило по оферте 5 тыс. и одну облигацию серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 0,25% займа. Пятилетний выпуск облигаций на 2 млрд рублей был размещен в августе 2019 года по ставке 12% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в 2024 году также установлена на уровне 12% годовых.

ООО "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 23-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,204 млн руб. из-за "отсутствия денежных средств в необходимом объеме". На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах уже зарегистрированы неисполнения обязательств. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году, купоны по всем выпускам ежемесячные.