Индекс Мосбиржи начнет торги в среду повышением в пределах 1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду с повышения в пределах 1%, в диапазоне 2210-2230 пунктов, отыгрывая утреннее улучшение состояния внешнего фона, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Позднее он имеет хорошие шансы на то, чтобы уверенно превысить важное сопротивление в районе 2220 пунктов и пойти существенно выше. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине торговой сессии в среду способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости, полагает Манжос. Среди большого количества иностранных макроэкономических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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