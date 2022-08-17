Возможен рост котировок нефти на торгах в среду - ПСБ

Возможен рост котировок нефти марки Brent на торгах в среду ввиду избыточности произошедшего снижения, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Ближайшая цель отскока - $95 за баррель, указывает аналитик в комментарии.

"Цены на нефть Brent не смогли во вторник вернуться выше $95 за баррель, продолжая негативно реагировать на новости по ядерной сделке США и Ирана. Стало известно, что Иран предоставил свои комментарии к проекту соглашения, и в настоящее время США изучают их. Все это трактуется как возможное возвращение на рынок иранской нефти объемом до 1 млн барр./день, что может усугубить фундаментальную картину и привести к формированию навеса предложения. Мы по-прежнему считаем реакцию избыточной. Во-первых, полагаем, что сделка не будет заключена в ближайшее время, на согласование потребуется время. Во-вторых, даже в случае договоренности возврат лишних объемов на рынок не произойдет одномоментно, а будет растянут во времени", - пишет Крылова.

Также эксперт обращает внимание, что в среду в фокусе внимания рынка будут данные от Минэнерго США (статистика от Американского института нефти показала во вторник рост запасов сырой нефти на 2,2 млн барр.).

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