Фондовые индексы завершили без единой динамики торги во вторник. Индексы крупнейших государств АТР преимущественно повышаются в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги во вторник, причем Dow Jones и S&P 500 закрылись на рекордных отметках с апреля.

Инвесторы следили за квартальными отчетностями крупных ритейлеров и макроэкономическими данными.

Как стало известно из отчета министерства торговли США, число домов, строительство которых было начато в стране в июле, сократилось на 9,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,446 млн в пересчете на годовые темпы. Показатель оказался минимальным с февраля прошлого года.

Тем временем объем промышленного производства в июле вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, вдвое больше ожидавшегося аналитиками подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство не изменилось, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

Кроме того, участники рынка ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы в среду и отчета о розничных продажах в США в пятницу. Также на этой неделе квартальные отчетности публикуют многие ведущие американские ритейлеры.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) подскочили на 5,1%, став лидером роста в индексе Dow Jones. Крупнейшая в США компания розничной торговли опубликовала сильный квартальный отчет и улучшила годовой прогноз.

Скорректированная прибыль Walmart по итогам финквартала, завершившегося 31 июля, составила $1,77 на акцию и оказалась выше прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,62 на акцию. Выручка повысилась на 8,4% и достигла $152,86 млрд, тогда как эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне $150,99 млрд.

Вторую динамику в индексе Dow показали котировки Home Depot Inc. (SPB: HD), увеличившиеся на 4,1%. Ведущая в США сеть магазинов товаров для дома зафиксировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли в минувшем квартале, хотя число покупок в её магазинах сократилось на 3%.

В среду отчетность обнародуют Target и Lowe''s, в четверг - сеть универмагов Kohl''s.

"Любой признак силы потребительского сектора - это позитивный фактор, - сказал Джо Салуцци из Themis Trading. - Рынок немного оправился от рецессионных опасений и допускает мысль, что инфляция достигла пика и начала снижаться. Возможно, экономика все же смогла прийти к "мягкой посадке", как многие надеялись".

Цена бумаг World Wrestling Entertainment (SPB: WWE) выросла на 1,5% после того, как организатор турниров по реслингу увеличил чистую прибыль и выручку чуть сильнее ожиданий рынка во втором квартале 2022 года.

Акции Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) подорожали на 043% на слухах о новых мерах по сокращению расходов. В частности, штат сотрудников дочернего стримингового сервиса HBO сократится примерно на 14%, сообщила The Wall Street Journal.

Капитализация Zoom Video Communications (SPB: ZM) упала на 3,6% после того, как аналитики Citi ухудшили рекомендацию для акций компании до "продавать" с "нейтрального" уровня.

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 0,71% - до 34152,01 пункта.

В числе лидеров роста в индексе, помимо Walmart и Home Depot, оказались акции сети аптек Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) (+2,4%) и производителя спорттоваров Nike Inc. (SPB: NKE) (+1,5%). Самое заметное снижение показали бумаги корпорации 3M Co. (SPB: MMM) и разработчика ПО Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-0,8%).

Standard & Poor''s 500 вырос на 0,19% - до 4305,20 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,19% и составил 13102,55 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в среду, за исключением южнокорейского индикатора.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 мск подрос на 1,1%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дорожают акции добывающей цветные металлы Toho Zinc Co. Ltd. (+7%), производителя стекла Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (+6,6%) и энергетической Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+4%).

Объем японского экспорта в июле вырос по итогам 17-го месяца подряд благодаря сильному спросу на автомобили и сырье, сообщило министерство финансов в среду. Показатель в прошлом месяце повысился на 19% по сравнению с показателем годом ранее, до 8,752 трлн иен ($65,2 млрд). Эксперты в среднем ожидали его увеличения на 18,2%, по данным Trading Economics.

Между тем объем импорта взлетел на 47,2%, до 10,189 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 45,7% после июньского скачка на 46,1%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в июле составил 1,436 трлн иен по сравнению с профицитом в 434,5 млрд иен годом ранее.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск вырос на 0,27%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

В число лидеров роста акций на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. (+7,4%), оператора сервиса доставки Meituan (+5%) и сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+2,8%).

Бумаги пивоваренной China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. дорожают на 4,6%. Компания в первом полугодии нарастила выручку на 7%, но сократила чистую прибыль на 11,5% из-за растущих издержек.

Рыночная капитализация оператора гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. снижается на 1,4% на данных о падении чистой прибыли в январе-июне на 27% из-за снижения объема торгов.

Акции China Huarong Asset Management Co., крупнейшей в Китае компании, занимающейся управлением портфелями "плохих" кредитов, обрушились на 14,5%. China Huarong ожидает в первом полугодии получить чистый убыток в размере 18,88 млрд юаней ($2,78 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 158 млн юаней годом ранее.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск снизился на 0,8%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. на - 4,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP выросла на 0,4%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 0,5%.

Цены на нефть поднимаются в среду после падения накануне до минимальных более чем за полгода значений.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs Group Inc. скептически оценивают возможность возобновления ядерной сделки в краткосрочной перспективе. При этом они считают, что даже в случае успеха переговоров Тегерана с США и Евросоюзом иранская нефть вернется на мировой рынок "в лучшем случае в начале 2023 года".

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в среду составляет $93,06 за баррель, что на $0,72 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,76 (2,9%), до $92,34 за баррель, минимума с 10 февраля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,29 за баррель, что на $0,76 (0,88%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,88 (3,2%), до $86,53 за баррель, что является самым низким значением с 25 января.

"Настрой рынка остается в основном негативным, учитывая перспективы заключения сделки по ядерной программе Ирана при сохранении опасений в отношении спроса на нефть", - отмечает аналитик ING Groep в Сингапуре Уоррен Паттерсон, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 448 тыс. баррелей после повышения на 2,156 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад властей о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 12 августа, будет обнародован в среду в 17:30 мск.