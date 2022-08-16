Рубль развернулся вверх и немного подрос к доллару и евро при подготовке к налоговым выплатам августа

Москва. 16 августа. Доллар США перешел к снижению, евро слегка ускорил темпы ослабления на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль завершил торги укреплением к бивалютной корзине с учетом начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым платежам августа.

Курс доллара США составил 60,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 32,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,12 руб./EUR1, подешевев на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,34 копейки - до 61,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос к доллару и евро по итогам торгов вторника на увеличении спроса на рублевую ликвидность под основные налоговые выплаты августа. При этом участники рынка постепенно переходят в режим ожидания публикации протокола заседания Федеральной резервной системы от 26-27 июля. Протокол будет опубликован в среду, 17 августа, и трейдеры рассчитывают получить новые сигналы относительно позиции американского ЦБ.

Умеренное снижение рубля накануне и в первой половине вторника было обусловлено повышением спроса на валюту после того, как 15 августа "Московская биржа" (MOEX: MOEX) предоставила возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Объем ввоза в РФ товаров в рамках механизма параллельного импорта с момента его запуска в начале мая этого года достиг почти $6,5 млрд. По оценкам Минпромторга РФ, к концу года этот показатель может составить $16 млрд, сообщил кроме того накануне в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"За период действия механизма было ввезено продукции почти на $6,5 млрд. При этом делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить порядка $16 млрд", - сказал он, пояснив, что прогноз основывается на оценке среднего объема параллельного импорта в месяц на уровне $2-2,5 млрд.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, утром вторника курс пары "доллар-рубль" вновь на время превышал 61,6 руб./$1, но затем он снизился с этих уровней, и остаток дня не показывал ярко выраженной динамики. "В целом принципиально значимых для рубля новостей пока нет, и курс пары "доллар-рубль" завтра, вероятно, продолжит находиться в диапазоне 60,5-62 руб./$1. Тем не менее под конец недели в связи с приближающимся налоговым периодом рубль может перейти к более заметному укреплению", - говорит Григорьев.

"...Рубль продолжает в основном отыгрывать по отношению к другим валютам динамику международного рынка. Волатильность рубля остается пониженной, что является нормой для любой валюты для выполнения одной из основных денежных функций - быть средством платежа и мерой стоимости. С другой стороны, рубль постепенно увеличивает угол наклона диапазона, в котором он консолидировался с начала августа, то есть наблюдается медленное ослабление рубля. Вероятно, оно отражает постепенное наращивание импорта, а также увеличившийся за счет смягчения ограничений вывод иностранной валюты из страны. Всплеск волатильности рубля могут спровоцировать резкие рыночные или геополитические изменения. Основной угрозой остается более серьезное снижение сырьевых цен из-за ослабления роста экономик крупнейших потребителей сырья. Сейчас рубль защищен от негативного влияния геополитики и санкций стабильно высоким потоком экспортной выручки, падение которой усугубит санкционный фактор", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки опускаются вечером во вторник из-за опасений замедления роста мировой экономики и ослабления спроса на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $92,67 за баррель, что на 2,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,89 за баррель, что на 2,82% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно накануне, рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался слабее прогнозов аналитиков.

Объем розничных продаж увеличился на 2,7% в годовом выражении вместо ожидавшегося роста на 5%. Темпы роста промышленного производства в Китае в прошлом месяце замедлились до 3,8% по сравнению с 3,9% в июне, тогда как консенсус-прогноз аналитиков предусматривал 4,6%.

Для поддержки китайской экономики Народный банк Китая влил в финансовую систему 400 млрд юаней (почти $60 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), а также снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на 10 базисных пунктов, до 2,75% годовых.

Банк России во вторник, 9 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 283,2 млрд рублей (при лимите 2,52 трлн рублей и спросе 2 трлн 283,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 августа, банки разместили 1 трлн 957 млрд рублей (при лимите 2,29 трлн рублей и спросе 1 трлн 957 млрд рублей) в среднем по ставке 7,89% годовых.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 августа на 5 копеек, до 61,4247 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,05 копейки, до 62,3551 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 6,56 копейки по отношению к понедельнику и составил 61,3947 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился всего на 0,78 копейки и составил 61,3648 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 006,953 млн, из которых $781,989 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 224,964 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 18,55 копейки, до 62,3335 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 13,96 копейки, до 62,2519 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 868,336 млн, из которых EUR252,728 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 615,608 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,27% и 8,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних уровнях - 8,37%, 8,4% и 8,46% годовых соответственно.