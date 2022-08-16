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16 августа 2022 года 19:42

Рынок акций РФ во вторник превысил 2200п по индексу Мосбиржи, лидировали металлурги и нефтяники

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, несмотря на сохраняющееся снижение нефтяных цен. Индекс Мосбиржи впервые с конца июля закрылся выше рубежа 2200 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги металлургов и компаний нефтегазового сектора во главе с акциями "Газпрома", подогретыми прогнозами концерна по газовым ценам в предстоящий зимний период.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2208,33 пункта (+2%), индекс РТС - 1142,05 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 10,8%.

Доллар просел до 60,93 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+10,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+7,3%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,3%), "Газпрома" (+3,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%).

"Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил во вторник, что цены на газ в Европе зимой даже по консервативному прогнозу могут превысить $4000 за 1 тыс. кубометров. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник достигла $2627 за тысячу кубометров (+9% за день).

Спотовые цены на газ в Европе выросли на фоне выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток". За ними растут и котировки газа в Азии. Прокачка газа по "Северному потоку" снизилась до 33 млн куб. м в сутки, тогда как газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа.

"Газпром" также отмечает, что, по данным Gas Infrastructure Europe, на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах восполнены на 48,6 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 млрд куб. м.

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 32,71 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября. Рекомендации соответствуют прогнозам опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на выплату будет направлено 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период.

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи протестировал 2200 пунктов, в лидерах роста выступили секторы здравоохранения, энергетических и минеральных ресурсов, а также промпроизводства. В среду вероятно сохранение позитивной динамики в отсутствие негативного новостного фона, ориентиром по рублевому индексу МосБиржи выступает коридор 2170-2220 пунктов, по индексу РТС - 1100-1150 пунктов.

Настроения на мировых площадках смешанные. В США нет единой динамики, несмотря на сильные данные по объему промпроизводства в июле, которые превзошли ожидания. Негатив обусловлен слабым стартом торгов в секторе технологий и биотехнологий, что указывает на снижение спроса на риск перед публикацией "минуток" FOMC в среду. Нефть остается под давлением на фоне рисков возобновления ядерной сделки Ирана и США, рост цен на сырье в дальнейшем кажется маловероятным, полагает Кравченко.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, нефтяники и металлурги обеспечивают российский рынок акций топливом для роста, следом идет также сектор финансов. Рубль вечером вернулся к укреплению на фоне подготовки компаний к налоговым платежам.

Акции "Газпрома" выросли на фоне роста цен на газ. Судя по статистике, сокращение поставок в Европу пока незначительно сказывается на общих поставках концерна. Тем не менее, за 7,5 месяца поставки газа "Газпромом" в страны дальнего зарубежья сократились на 36,2% (до 78,5 млрд кубометров), добыча за этот период упала на 13,2% (до 274,8 млрд кубометров). Продолжается рост поставок по "Силе Сибири" в Китай в рамках долгосрочных контрактов.

Китайские инициативы по поддержке застройщиков вдохновили европейских инвесторов и позитивно отразились на бумагах добывающих компаний. Аналитики Barclays снизили прогноз по цене Brent и WTI на текущий и следующий год сразу на $8. Теперь в банке прогнозируют Brent на уровне $103 за баррель в 2022 году и в следующем, а WTI - на уровне $99 за баррель. Основной причиной пересмотра является устойчивость российской добычи, что может привести к избытку предложения в обозримой перспективе.

В техническом плане Brent пытается закрепиться ниже $93 за баррель, предпринимая вторую попытку с начала недели. В случае неудачи логичным будет выглядеть отскок в район $98-100 за баррель с последующим движением, которое будет определяться новостным фоном. Пока рано говорить о том, что рынок вступает в период избытка предложения, но замедление экономического роста в Европе и США может негативно сказаться на спросе, считает Кочетков.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, в Азии сдерживающим фактором для индексов Китая и Гонконга выступает геополитика - накануне Госдепартамент США заявил, что конгрессмены продолжат визиты на Тайвань, несмотря на резко негативную реакцию Пекина. В то же время туристическая активность в Китае растет, что позволяет надеяться на восстановление экономики.

На прошлой неделе данные по инфляции в США за июль порадовали инвесторов, так как рост потребительских цен несколько замедлился. Но встает вопрос о том, какие дальнейшие действия предпочтет ФРС: продолжит ускоренное поднятие ставки на 75 б.п. и выше или же несколько замедлит темп до 50 б.п. На этой неделе в центре внимания инвесторов публикация протокола FOMC с июльского заседания, который может повлиять на настроения инвесторов.

На российском фондовом рынке торги во вторник прошли в мажорных настроениях. Еврокомиссия допустила возможность расчетов европейских депозитариев с Национальным расчетным депозитарием РФ, но только если последний не получит выгоду. Если процедура будет согласована, российские инвесторы смогут получить выплаты, которые ранее были заморожены.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает движение в рамках бокового канала, который формируется с начала июля. Ожидается продолжение роста к верхней границе канала (в район 2250 пунктов - прим ИФ), полагает аналитик.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), растет Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,3-0,7%), в США динамика смешанная (индексы изменились на 0,1-0,7%: Dow вырос на 0,7%, Nasdaq просел на 0,2%).

Индекс текущего доверия к экономике Германии института Zew в августе снизился до минус 47,6 пункта, при прогнозах снижения до минус 49 пунктов с августовского уровня минус 45,8 пункта.

По данным Минторга США, число новостроек в июле сократилось на 9,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,446 млн в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с февраля прошлого года. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,54 млн, по данным Trading Economics.

По данным Федрезерва США, объем промпроизводства в стране в июле поднялся на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,3%.

На нефтяном рынке вечером во вторник давление продавцов сохраняется на сигналах ослабления спроса в Китае и возросших ожиданиях возврата иранского топлива на мировой рынок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $93,06 за баррель (-2,2% и -3,1% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $87,31 за баррель (-2,4% и -2,9% накануне).

Тегеран накануне направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило агентство Bloomberg. Ранее представитель иранского МИДа заявил, что основания для подписания соглашения, которое приведет к ослаблению санкций в отношении страны, могут появиться "в ближайшем будущем".

Официальные данные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, - в связи с жесткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19. При этом отчеты о динамике розничных продаж и промышленного производства в КНР за прошлый месяц, также обнародованные 15 августа, оказались хуже прогнозов экспертов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+15,9%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+14,3%), акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+10,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+6,1%).

Продолжили подъем после локальной коррекции бумаги ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+3,8%) при объеме торгов более 4,63 млрд рублей.

"Национальный клиринговый центр" (НКЦ) в целях защиты инвесторов установил для обыкновенных акций и фьючерсов на обыкновенные акции ПАО "СПБ биржа" 100-процетнное обеспечение с 19:00 МСК 19 августа на срочном рынке и с 22 августа на фондовом рынке, также с 22 августа вводится запрет коротких продаж на эти акции, сообщается в информации на сайте "Московской биржи".

Изменение риск-параметров связано с повышенными рисками торговли акциями и фьючерсами на акции "СПБ биржи" в условиях отсутствия информации о финансовом состоянии эмитента, поясняется в сообщении.

Подешевели расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,9%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,9%), En+ (MOEX: ENPG) (-1,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-1,4%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 27,55 млрд рублей (из них 5,93 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,82 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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