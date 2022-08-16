Цены большинства евробондов РФ подешевели во вторник вслед за аналогичной динамикой UST

Москва. 16 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций преимущественно подешевели во вторник, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries), в ожидании публикации протокола июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и прояснения позиции американского ЦБ относительно планов повышения процентной ставки. В результате суверенные спреды в основном расширились к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели на 5 базисных пунктов, до 54,31% от номинала (их доходность увеличилась на 1,4 базисного пункта, до 11,69% годовых), с погашением в 2042 году упали на 30,9 базисного пункта, подешевев до 53,12% от номинала (их доходность выросла на 6,8 базисного пункта, до 11,67% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1,4 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году опустились в цене на 264,9 базисного пункта, подешевев до 44,59% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность поднялась на 62,1 базисного пункта, до 12,13% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились в стоимости на 135,9 базисного пункта, подешевев до 47,33% от номинала (их доходность увеличилась на 74,2 базисного пункта, до 21,99% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 105,9 базисного пункта, до 45,49% от номинала (доходность увеличилась на 48 базисных пунктов, до 19,19% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 50,3 базисного пункта, до 56,91% от номинала (их доходность уменьшилась на 52 базисного пункта, до 36,31% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 205,7 базисного пункта, до 45,24% от номинала (их доходность поднялась на 151 базисный пункт, до 29,04% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году поднялся на 99 базисных пунктов, до 56,47% от номинала (его доходность снизилась на 202,6 базисного пункта, до 67,51% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", участники рынка российских государственных еврооблигаций преимущественно закрывали позиции после заметного роста в предыдущие дни вслед за рынком UST, так как участники рынков переходили в режим ожидания публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке от 26-27 июля. Протокол будет опубликован в среду, 17 августа, и трейдеры рассчитывают получить новые сигналы относительно позиции американского ЦБ.

"Мы полагаем, что протокол июльского заседания ФРС может оказаться довольно "ястребиным". Центробанк отказался от слов, что ставка будет определяться отдельно на каждом последующем заседании, но не от прогноза по ставке в целом", - написали аналитики Mizuho Securities Алекс Пелле и Стивен Риккьюто.

"Рынок интерпретировал итоги июльского заседания как "голубиные", несмотря на подъем ставки на 75 базисных пунктов, и в ответ на это руководители Федрезерва потратили значительную часть последних недель на то, чтобы вывести рынок из заблуждения, что центробанк откажется от следования своим прогнозам в сфере денежно-кредитной политики", - добавили они.