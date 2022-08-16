Котировки Brent в течение дня, возможно, вернутся в диапазон $96-97/барр. - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent в течение дня, возможно, вернутся в диапазон $96-97 за баррель, говорится в комментарии Sber CIB.

"Давление на нефтяные котировки во вторник сохраняется. В центре внимания инвесторов, помимо иранской ядерной сделки, еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти. Мы предполагаем, что коррекция цен на нефть, обусловленная негативным новостным фоном, себя исчерпала, поэтому котировки Brent в течение дня, возможно, вернутся в диапазон $96-97/барр. В то же время в случае каких-либо хороших новостей по иранской ядерной сделке, вероятность которых, впрочем, невелика, цена на нефть Brent будет снова штурмовать поддержку на уровне $92,8/барр.". - пишут аналитики Михаил Шейбе и Антон Чернышев.

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