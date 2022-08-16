"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Softline с целью 200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Softline Holding с целью 200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,5%, стоп-приказ: 147 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Softline сообщила росте валовой прибыли на 25% год к году в I квартале 2022 финансового года, включая увеличение оборота в постоянной валюте международного бизнеса на 44%. Менеджмент также озвучил прогноз в 30% роста оборота за пределами РФ во II квартале. Достижение поставленных целей должно оказать положительное влияние на стоимость акций, считают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции консолидировалась у уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 200 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 147 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53", - указывают эксперты "Финама".

Softline - международная IT-компания, поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, Восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Компания представлена в 95 городах более чем 55 стран.

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