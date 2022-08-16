Акции Группы Позитив будут расти быстрее рынка в текущем году - BCS Express

Акции "Группы Позитив" будут расти быстрее рынка в текущем году, полагает аналитик BCS Express Павел Гаврилов.

"15 августа, "Группа Позитив" опубликовала отчет за II квартал 2022г. Компания предоставила сильные результаты - выручка выросла в 2 раза, до 2,1 млрд руб. Доходы растут благодаря увеличению клиентской базы и повышенному спросу на ПО и услуги компании, отмечается в комментарии.

"Долгосрочная перспектива по акциям выглядит позитивно за счет быстрого роста на фоне ухода иностранных конкурентов, - указывает Гаврилов. - Этот долгосрочный драйвер способствует сильным финансовым показателям в будущем и укреплению позиций на рынке. Компания не выглядит дорого по сравнению с иностранными аналогами, а местами показатели российской группы даже лучше. Рост спроса на услуги и продукты в направлении кибербезопасности в сочетании с ожидающимся ростом бизнеса дают основания предположить, что акции "Позитива" будут расти быстрее рынка в текущем году".

Прямо сейчас, по мнению аналитика, открыты спекулятивные возможности для подъема и теста области 1200-1280 руб. Для входа в долгосрочную позицию Гаврилов рекомендует рассмотреть более привлекательные уровни или дождаться следующей коррекции. Целью на среднюю дистанцию выступает 1500 руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.