Наиболее вероятен рост индекса Hang Seng в ближайшие торговые сессии - BCS Express

Наиболее вероятным сценарием для индекса Hang Seng на ближайшие торговые сессии, несмотря на текущее снижение, остается попытка преодоления снизу вверх уровня 20200 пунктов, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Котировки индекса Гонконгской биржи Hang Seng продолжили во вторник попытку теста локального сопротивления в 20200 пунктов и, не сумев преодолеть его, снова совершили локальный откат. Наиболее вероятным сценарием на ближайшие торговые сессии, несмотря на текущее снижение, все также остается попытка его тестирования. Если он будет пройден, то стоит ожидать продолжения роста до 20500 пунктов. Отменой данного сценария будет пробой сверху вниз уровня в 19400 пунктов. В этом случае индекс с высокой вероятностью упадет до диапазона 19250-19300 пунктов. Пока негативный вариант развития не является приоритетным", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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