Курс рубля будет колебаться в широком диапазоне 58-63 руб./$1 на этой неделе - BCS GM

Курс рубля будет колебаться в широком диапазоне 58-63 руб./$1 на этой неделе с тенденцией к укреплению ближе к выходным, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Рубль на этой неделе будет находиться под влиянием двух факторов. Во-первых, конвертация депозитарных расписок в акции наряду с предоставлением доступа к рынку облигаций (для инвесторов из "дружественных" стран), как ожидается, повысит волатильность рубля и может привести к некоторому снижению курса. Во-вторых, начало налогового периода, который продлится до 29 августа, вероятно, окажет поддержку российской валюте. Сочетание этих факторов предполагает, что курс рубля может колебаться в более широком диапазоне 58-63 руб./$1 с некоторой тенденцией к укреплению в конце недели", - прогнозирует аналитик Наталья Лаврова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.