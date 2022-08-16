Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Татнефти на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Татнефти" на уровне "покупать", сообщается в обзоре банка.

"Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 1П22 в размере 32,7 руб. на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос дивидендов, состоится в заочной форме 22 сентября. Новость оцениваем умеренно положительно для котировок "Татнефти", так как акции компании уже показали значительный рост на прошлой неделе, когда стала известна дата заседания совета директоров. Размер дивидендных выплат за 1П22 может составить 74 млрд руб., что соответствует выплате 50% чистой прибыли по РСБУ и совпадает с нашими ожиданиями. Дивидендная доходность обыкновенных и привилегированных акций, исходя из текущих котировок и предложенных промежуточных дивидендов, составляет 7,7% и 8,2% соответственно. Наш рейтинг по бумагам "Татнефти" - "покупать", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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