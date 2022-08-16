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16 августа 2022 года 11:42

Рынок акций РФ утром растет во главе с Polymetal и Татнефтью, индекс Мосбиржи нацелился на 2200п

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем цен по большинству blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором для "быков" выступает дешевеющая нефть; индекс Мосбиржи нацелился на рубеж 2200 пунктов, при этом лидируют в росте акции Polymeta и дорожающие на дивидендных новостях бумаги "Татнефти".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2188,08 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1120,16 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5%.

Доллар поднялся до 61,54 рубля (+0,32 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+5%), "Татнефти" (+3,5% и +5,9% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,5%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), акции "Московской биржи" (+0,1%).

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 32,71 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

Рекомендации соответствуют прогнозам опрошенных "Итерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на выплату будет направлено 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период.

Продолжили рост акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+5,1%).

"Национальный клиринговый центр" (НКЦ) в целях защиты инвесторов установил для обыкновенных акций и фьючерсов на обыкновенные акции ПАО "СПБ биржа" 100-процетнное обеспечение с 19:00 МСК 19 августа на срочном рынке и с 22 августа на фондовом рынке, с 22 августа вводится запрет коротких продаж на эти акции, сообщается в информации на сайте "Московской биржи".

Изменение риск-параметров связано с повышенными рисками торговли акциями и фьючерсами на акции "СПБ биржи" в условиях отсутствия информации о финансовом состоянии эмитента, поясняется в сообщении.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром во вторник можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают падение последних сессий, но приостановили снижение у поддержек, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Совет директоров "Татнефти" при этом рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 32,71 руб. на акцию каждого типа.

В США рынок акций вернулся к основному восходящему тренду в условиях нейтрального макроэкономического фона, обновив пики с апреля-мая текущего года. Покупателям помогают надежды на смягчение тона ФРС на следующих заседаниях регулятора. Изначально фиксацию прибыли на рынке вызвали более слабые, нежели ожидалось, данные по экономике Китая за июль.

Чиновники в КНР заявили о намерении в III квартале поддерживать спрос в стране и ускорить строительство инфраструктурных объектов, пытаясь, таким образом, помочь восстановлению национальной экономики. На нефтяном рынке опасаются увеличения мирового предложения сырья при стагнирующем спросе. Так, в СМИ появляются сообщения о прогрессе в ядерных переговорах с Ираном, в то время как спрос на нефть в КНР в случае замедления роста экономики может оказаться более ограниченным. Пока же котировки Brent и WTI приостановили снижение у поддержек $93,5 и $88 за баррель соответственно.

Индекс МосБиржи преодолел сопротивление 2160 пунктов и продвинулся к максимумам со второй половины июля - в район 2220 пунктов. Ближайшая поддержка для индикатора расположена в районе 2115 пунктов, полагает Кожухова.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, на мировых рынках царит осторожность. Азиатские индексы и фьючерсы на американские индексы демонстрируют слабые разнонаправленные изменения, на рынке нефти сохраняется инерционное давление. Рынки перешли к ожиданию значимой статистики по США (во вторник выйдут данные по промпроизводству в стране), а также финрезультатов ведущих американских ритейлеров, которые позволят инвесторам скорректировать свои прогнозы по потребительской активности и предстоящей публикации данных по розничным продажам в США.

Индекс МосБиржи продолжает тяготеть к росту, индикатор постарается продвинуться к верхней границе диапазона 2100-2200 пунктов, полагает Локтюхов.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефтяные цены остаются под давлением после слабой макростатистики из Китая и дискуссии вокруг "финального" проекта ядерного соглашения между США и Ираном. Фьючерсы на Brent вновь оказались на августовских минимумах и угрожают продолжением снижения при сохранении негативного фона. Следующей целью для Brent при таком сценарии может стать круглая отметка $90 за баррель.

Во вторник поздно вечером выйдут предварительные данные по запасам нефти в США от Американского института нефти. Оперативные данные по запасам позволяют косвенно оценить спрос на нефть и нефтепродукты в стране, на которую приходится пятая часть всего потребления топлива в мире.

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-0,6%, несмотря на слабые статданные из Китая, сдерживавшие рынок в начале сессии. Трейдеры предпочли сфокусироваться на сигналах ослабления инфляции в США и улучшении оценок состояния экономики страны.

Во вторник в Азии также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), растет Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавили 0,3-0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижаться на сигналах ослабления спроса в Китае и возросших ожиданиях возврата иранского топлива на мировой рынок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $94,1 за баррель (-1,1% и -3,1% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $88,69 за баррель (-0,8% и -2,9% накануне).

Тегеран накануне направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило агентство Bloomberg. Ранее представитель иранского МИДа заявил, что основания для подписания соглашения, которое приведет к ослаблению санкций в отношении страны, могут появиться "в ближайшем будущем".

Официальные данные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, - в связи с жесткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19. При этом отчеты о динамике розничных продаж и промышленного производства в КНР за прошлый месяц, также обнародованные 15 августа, оказались хуже прогнозов экспертов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+16,3%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+8%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,1%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+5,1%), Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,6%), бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,4%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,7%), "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-1,9%), En+ (MOEX: ENPG) (-0,9%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,97 млрд рублей (из них 1,59 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 953,72 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 688,13 млн рублей на акции "Татнефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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