Вероятность снижения индекса S&P 500 значительно выше шанса на рост - BCS Express

Вероятность снижения индекса S&P 500 в настоящее время значительно выше шанса на безостановочное ралли, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Американские индексы карабкаются все выше на пониженной амплитуде колебаний. Накануне отмечалась вероятность подскока индекса S&P 500 к значениям мая - область 4300 пунктов по S&P 500 благополучно протестирована. По идее, здесь может завершиться безудержный подъем рынка. Утренний фьючерс на S&P 500 в символическом минусе - у 4295 пунктов. Последний факт пока вряд ли окажет значимую поддержку европейским "медведям", но должен насторожить тех, кто попытается сыграть на продолжение вверх после уже свершившегося выноса, - отмечает аналитик инвестиционной компании в обзоре. - Перепроданности инструментов больше нет, а фундаментальные факторы высокой инфляции, снижения рентабельности бизнеса, удорожания кредитных ресурсов по-прежнему есть. По соотношению экономической активности предприятий, генерирующих ВВП страны, и рыночной капитализации корпораций оцениваем текущие уровни индексов завышенными. Таргет снижения S&P 500 на минимумы года остается неизменным. Пока же ближайшей поддержкой на случай коррекции вниз выступает ранее пробитое летнее сопротивление на 4200 пунктах".

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