Москва. 16 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,42-61,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,4775 руб./$1 (+25,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 62,4425 руб./EUR1 (+9,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,05 коп. к уровню закрытия 15 августа, до 61,91 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,28 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,31 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и в условиях роста спроса на валюту под импортные закупки и после того, как 15 августа "Московская биржа" (MOEX: MOEX) предоставила возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Объем ввоза в РФ товаров в рамках механизма параллельного импорта с момента его запуска в начале мая этого года достиг почти $6,5 млрд. По оценкам Минпромторга РФ, к концу года этот показатель может составить $16 млрд, сообщил накануне в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"За период действия механизма было ввезено продукции почти на $6,5 млрд. При этом делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить порядка $16 млрд", - сказал он, пояснив, что прогноз основывается на оценке среднего объема параллельного импорта в месяц на уровне $2-2,5 млрд.

Цены на нефть продолжают опускаться во вторник после 3%-го падения накануне на сигналах ослабления спроса в Китае и возросших ожиданиях возврата иранского топлива на мировой рынок.

Тегеран накануне направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило агентство Bloomberg. Ранее представитель иранского МИДа заявил, что основания для подписания соглашения, которое приведет к ослаблению санкций в отношении страны, могут появиться "в ближайшем будущем".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 МСК во вторник составляет $94,1 за баррель, что на 1,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,71 за баррель, что на 0,78% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Официальные данные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, в связи с жесткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19. При этом отчеты о динамике розничных продаж и промышленного производства в КНР за прошлый месяц, также обнародованные 15 августа, оказались хуже прогнозов экспертов.