Акции Татнефти, скорее всего, будут торговаться лучше рынка во вторник - ПСБ

Акции "Татнефти", скорее всего, будут торговаться "лучше рынка" во вторник, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 32,71 рубля на акцию. Размер ожидаем и составляет 50% от чистой прибыли по РСБУ. Полагаем, что на фоне этой новости бумаги компании будут смотреться "лучше рынка" на торгах во вторник", - пишут эксперты в обзоре.

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