Заметные изменения на рынке ОФЗ во вторник маловероятны - Инвестбанк Синара

Заметные изменения на рынке рублевых гособлигаций во вторник маловероятны, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Рынок ОФЗ практически не отреагировал на появление дружественных нерезидентов: доходности бумаг незначительно снизились, а объемы торгов упали почти вдвое по сравнению с пятницей. На коротком участке кривой доходности опустились на 3-10 б.п. до 7,2-7,6% годовых, на среднем и дальнем почти не изменились. Наибольшие обороты пришлись на бумаги серии 26232 (8,52%, 2027г). В корпоративном сегменте хорошим спросом пользовались субординированные облигации РСХБ С01Е1 (12,7%, 2025г. и ВТБСУБТ2-1 (18,06%, 2026г), а также бумаги РЖД-28 обл (8,32%, 2024г). Во вторник мы не ожидаем значительных перемен на рынке. Наиболее вероятно, котировки останутся на уровне предыдущего дня при невысокой активности торгов", - пишет аналитик банка.

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