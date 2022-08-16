Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и еврозоны, а также результаты Softline:

- Промышленное производство в США за июль;

- Строительство новых домов и число выданных разрешений на строительство в США в июле;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне на август;

- Сальдо торгового баланса в еврозоне в июне;

- Операционные результаты Softline за второй квартал 2022 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.