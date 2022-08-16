Возможен возврат цены нефти в диапазон $95-100/барр. во вторник - ПСБ

Возможен возврат цены нефти в диапазон $95-100 за баррель Brent во вторник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent потеряли в понедельник более 4%, ближайший фьючерс ушел ниже $95/барр. Слабая статистика по Китаю и риски возвращение иранской нефти на рынок способствовали уходу спекулянтов из рисковых активов. Тем не менее, такую реакцию мы считаем избыточной: то, что Китай ждет мягкая посадка в условиях его нулевой толерантности к ковиду - ожидаемо, возвращение иранской нефти на рынок - еще не решенный вопрос, а даже если стороны возобновят ядерную сделку, то объемы появятся на рынке не сразу, а в течение года. С учетом недопоставок из стран ОПЕК+ это не сильно изменит фундаментальную картину рынка нефти", - пишет эксперт банка.

На взгляд аналитика, во вторник в фокусе статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, завтра - от Минэнерго США. Внимание рынка будет приковано к ситуации с поставками нефтепродуктов - прокси внутреннего спроса. "Особых сюрпризов мы не ждем ввиду близости к завершению автомобильного сезона. Полагаем, что цены на нефть постараются вернуться в диапазон $95-100/барр. Но закрепление в нем будет возможно при условии отсутствия сильного негативного сантимента", - прогнозирует Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.