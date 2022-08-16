Возможен рост на рынке акций РФ в первой половине торгов во вторник - "Алор Брокер"

Возможен рост на российском рынке акций в первой половине торговой сессии во вторник, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций "пошатало" в течение торговой сессии в понедельник, но по итогам дня он сумел подрасти на 0,8%. Причем закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах, а это обычно говорит о том, что не весь спрос остался удовлетворенным. Так что во вторник стоит ждать попыток продолжить восходящую динамику в первой половине дня, однако слабая нефть и близость сопротивления 2180 пунктов по индексу Мосбиржи будут сильно мешать "быкам", - пишет эксперт в комментарии.

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