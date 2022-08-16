Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"По итогам торгов в понедельник можно констатировать, что риски больших продаж ОФЗ нерезидентами из дружественных стран не реализовались. Также российский рынок облигаций успешно преодолел негатив от снижения нефтяных цен после слабой статистики из Китая. Из позитивных факторов отметим снижение ставок по рублевым депозитам, что повышает сравнительную привлекательность долгового рынка. В первой декаде августа средняя максимальная ставка в топ-10 банков снизилась до 6,83% (минус 10 б.п.), по вкладам на срок от 3-12 месяцев ставка снизилась в диапазон 6,4-6,5% годовых. Во вторник ожидаем нейтральную динамику на рынке ОФЗ. В случае выхода позитивных данных по недельной инфляции в среду во второй половине неделе возможен рост котировок гособлигаций по всей кривой и смещение доходности 10-летних ОФЗ ближе к нижней границе диапазона 8,9-9,0% годовых", - указывает эксперт банка в комментарии.

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