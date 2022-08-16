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16 августа 2022 года 09:15

Brent подешевела до $94,25 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги понедельника в плюсе. Фондовые индексы крупнейших государств АТР преимущественно повышаются во вторник. Цены на нефть продолжают снижаться во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе, несмотря на слабые статданные из Китая, сдерживавшие рынок в начале сессии.

Трейдеры предпочли сфокусироваться на сигналах ослабления инфляции в США и улучшении оценок состояния экономики страны.

"Новости о замедлении инфляции вместе с очень сильными июльскими данными по рынку труда США дали новый импульс ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики", - отмечает главный инвестиционный директор UBS Global Management в Северной и Южной Америке Солита Марчелли.

"Мы считали такое развитие ситуации столь же вероятным, как и рецессию, однако теперь рынки ближе к тому, чтобы закладывать именно этот сценарий", - приводит слова эксперта Market Watch.

В центре внимания трейдеров на этой неделе данные о динамике промышленного производства и розничных продаж в США за июль, а также квартальные отчеты американских ритейлеров - Walmart Inc. (SPB: WMT), Target Corp. (SPB: TGT) и Home Depot Inc. (SPB: HD), которые должны показать, как розничный сектор США и потребители держатся в условиях высокой инфляции.

Акции Walmart выросли в цене на 0,3% по итогам торгов в понедельник, Target - на 0,5%, Home Depot - подешевели на 0,1%.

Стоимость бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) опустилась на 0,7%. Главный исполнительный директор компании Альберт Бурла сообщил в Twitter (SPB: TWTR) в понедельник, что заразился COVID-19. Он заявил, что получил четыре дозы вакцины от коронавируса, разработанных Pfizer совместно с BioNTech, и испытывает мягкие симптомы болезни.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали на 2,2% после того как главный исполнительный директор инвестфонда Third Point LLC Дэниэл Леб сообщил, что "выкупил существенную долю" в компании и планирует обсудить стратегические изменения с ее руководством.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 3,1%. В воскресенье глава компании Илон Маск сообщил, что Tesla выпустила уже 1 млн автомобилей на заводе в Шанхае, открытом в 2018 году.

Цена акций американской сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. взлетела на 24% после скачка на 21,8% в пятницу в отсутствие каких бы то ни было новостей. Как отмечает Market Watch, подъем стоимости акций ритейлера вызван возобновившимся интересом к бумагам со стороны инвесторов, объединившихся на платформе Reddit, где они координируют сделки с теми или иными активами.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 151,39 пункта (0,45%) и составил 33912,44 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 16,99 пункта (0,4%) - до 4297,14 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 80,87 пункта (0,62%) и составил 13128,05 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах во вторник, за исключением гонконгского индикатора.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК подрос на 0,02%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дорожают акции предоставляющей медуслуги онлайн M3 Inc. (+5,9%) и разработчиков игр Bandai Namco Holdings Inc. (+5,4%) и Konami Group Corp. (+3,5%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической компании Softbank Group опускается на 2,4%.

Стоимость акций Mitsui & Co. поднялась на 2,7% после того, как компания объявила о намерении продать Stanmore Resources Ltd. за $380 млн 20%-ную долю в австралийском бизнесе по производству коксующегося угля. Stanmore уже владеет 80% в этом проекте.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:12 МСК вырос на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 0,5%.

В число лидеров падения акций на Гонконгской фондовой бирже входят акции оператора сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-4,1%), производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (-3,3%) и пивоваренной компании China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. (-2,8%).

Бумаги интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. дешевеют на 1,6%, тогда как JD.com - растут на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК вырос на 0,2%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor на - 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

Рост потребительских цен в Австралии продолжит ускорятся во втором полугодии 2022 года, как и базовая инфляция, показатели достигнут пика к концу года, показал протокол заседания Резервного банка Австралии, прошедшего в августе.

Устойчивость экономики наиболее сильно проявляется на рынке труда, руководство регулятора ждет дальнейшего снижения уровня безработицы в ближайшие месяцы.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP выросла на 4,6%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - снизилась на 0,15%.

Цены на нефть продолжают опускаться во вторник после 3%-го падения накануне на сигналах ослабления спроса в Китае и возросших ожиданиях возврата иранского топлива на мировой рынок.

Тегеран накануне направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило агентство Bloomberg. Ранее представитель иранского МИДа заявил, что основания для подписания соглашения, которое приведет к ослаблению санкций в отношении страны, могут появиться "в ближайшем будущем".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $94,25 за баррель, что на $0,85 (0,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $3,05 (3,1%), до $95,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,85 за баррель, что на $0,56 (0,63%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,68 (2,9%), до $89,41 за баррель.

"Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение макроэкономических прогнозов с учетом слабых статданных из Китая, а также возможность появления на рынке иранской нефти, - отмечает аналитик RHB Investment Bank Bhd Шон Лим. - Однако, если иранская сделка будет заключена, наращивание страной добычи нефти займет некоторое время, поэтому немедленный эффект не будет сильным".

Официальные данные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, - в связи с жесткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19. При этом отчеты о динамике розничных продаж и промышленного производства в КНР за прошлый месяц, также обнародованные 15 августа, оказались хуже прогнозов экспертов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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