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16 августа 2022 года 09:27
Рубль, вероятно, пока будет торговаться в диапазоне 60-62 руб./$1 - ПСБ
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 60-62 руб./$1 до момента активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат, явных сигналов к продолжению ослабления национальной валюты в текущий момент не наблюдается, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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