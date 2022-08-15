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15 августа 2022 года 19:50

Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с Русалом, индекс Мосбиржи превысил 2165п на ослаблении рубля

Москва. 15 августа. Рынок акций РФ после локальной дневной коррекции вниз вслед за нефтью смог к закрытию торгов выйти в "плюс" по индексу Мосбиржи на фоне ослабления рубля, роста бумаг металлургов во главе с "Русалом" (+6,8%) и финансовых компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2165,12 пункта (+0,8%), индекс РТС просел до 1112,93 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,8%.

Доллар подрос до 61,29 рубля (+0,68 рубля).

Кроме "Русала" подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Московской биржи" (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).

В понедельник совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании рассмотрит вопрос о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2022 года и порядке их выплаты.

Согласно проведенному "Интерфаксом" опросу аналитиков инвесткомпаний и банков, "Татнефть" направит на дивиденды половину чистой прибыли по РСБУ за I полугодие (прибыль НК составила 152,16 млрд рублей), что соответствует выплатам в размере 32,7 руб. на акцию, либо вовсе воздержится от выплат.

Кроме того, в понедельник "Татнефть" сообщила, что совет директоров компании на заседании 22 августа рассмотрит "стратегическую опцию развития группы до 2030 года в условиях новых вызовов".

Спотовые котировки газа в Европе в понедельник резко выросли, превысив $2350 за 1 тыс. кубометров, согласно данным ICE Futures.

Подешевели в понедельник акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики SberCIB Investment Research, нефть подешевела на фоне слабой макростатистики Китая и обсуждения иранской ядерной сделки. По сообщению Associated Press, в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен отменил часть санкций, связанных с гражданской ядерной деятельностью Ирана, однако, по мнению МИДа Ирана, этого шага недостаточно. Риски дальнейшего ослабления экономики КНР и возобновившиеся переговоры по иранской ядерной сделке продолжают оказывать давление на цены.

В то же время, оптимизм на фондовых площадках ослабили комментарии представителей ФРС США о том, что борьба с инфляцией еще не окончена. Несмотря на менее пессимистичные, чем ожидалось, июльские данные по инфляции в США, в ближайшее время инвесторы, скорее всего, сохранят осторожный подход, пока не появится определенная ясность по поводу дальнейших монетарных мер американского регулятора.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, сектор потребления удерживал российский рынок от снижения в понедельник вслед за нефтью.

Объем потребительского кредитования растет с апреля по июль после мартовского провала. Согласно данным "Национального бюро кредитных историй", в июле было выдано 1,01 млн потребительских кредитов, что на 12,6% больше, чем в июне. Статистика потребительского кредитования также является позитивом для банковского сектора. В бумагах "СПБ биржи" продолжился активный рост на новостях о том, что с 17 августа площадка расширит список торгуемых зарубежных ценных бумаг до 350 с текущих 200. Также неплохо выглядел сектор химии и нефтехимии.

Рубль подешевел на фоне возвращения на рынок ОФЗ нерезидентов из дружественных стран. Давление осуществляется преимущественно через доллар США и китайский юань. Ослабление рубля против евро незначительное. Вряд ли весь объем ОФЗ, принадлежащий таким инвесторам, будет конвертирован в валюту. Тем не менее, на коротком отрезке влияние на рынок будет ощущаться.

Нефть оказалась под давлением вала негативных новостей - слабой статистики из Китая и сообщений, что Иран может ответить на предложения Евросоюза по ядерной сделке до конца дня. Затем судьба сделки будет лишь в руках США, если Вашингтон решит не затягивать с оставшимися вопросами. Плюс к этому глава Saudi Aramco заявил, что компания может нарастить производство до 12 млн б/с, если на то последует запрос властей Саудовской Аравии. Вдобавок к этому стало известно, что в ночь на субботу были завершены ремонтные работы на промежуточном нефтепроводе в Мексиканском заливе, который обслуживает добывающие платформы Shell (SPB: RDS.A) (восстановление добычи ожидается уже в понедельник). На прошлой неделе протечка нефтепровода привела к остановке добычи объемом около 600 тыс. б/с, отмечает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, днем "медведи" активизировались на фоне резкого снижения цен на нефть и реакции инвесторов на конвертацию депозитарных расписок в акции. Нефть отреагировала ценовым спадом на слабую макростатистику за июль из КНР. Также давление на все сырьевые товары оказало усиление доллара США к другим валютам. При этом импульс ослабления рубля выступил поддержкой акциям экспортеров.

В ближайшие сессии можно ожидать боковой динамики российского рынка. С одной стороны, присутствует локальный дефицит идей и драйверов для роста. С другой - инвесторы не торопятся фиксировать прибыль, поскольку для распродаж также не видно очевидных причин. В фокусе внимания во вторник останутся сырьевые цены, движения курса рубля, геополитика, корпоративные новости и ключевая экономическая статистика. Индекс МосБиржи во вторник будет формироваться в пределах 2100-2200 пунктов, полагает Бахтин.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Антона Кравченко, рынок акций РФ в понедельник показал смешанную динамику "фишек" и индексов. В лидерах роста выступили акции компаний промышленного производства и потребительских товаров. Во вторник смешанная динамика может сохраниться, ориентир по индексу МосБиржи - 2120-2180 пунктов, по индексу РТС - 1090-1150 пунктов.

Участники мировых рынков также действуют осторожно. Снижение цен на энергоносители, прохождение пика инфляции и сильный рынок труда поддерживает оптимизм инвесторов, поскольку это, вероятно, позволит центробанкам ограничиться меньшим, чем могло бы быть, повышением процентных ставок. Однако нужно помнить, что приближается сентябрь, статистически самый сложный месяц для акций, предупреждает Кравченко.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, в секторе горной металлургии в понедельник заметно подорожали акции "Русала", что может быть связано с их излишней перепроданностью относительно индекса. Также неплохо смотрелись бумаги ММК, которые уверенно восстанавливаются после отскока от многолетних минимумов.

В нефтегазовом секторе спросом у инвесторов пользовались акции "Башнефти" (MOEX: BANE), "НОВАТЭКа" и "Газпром нефти", слабее выглядели "Татнефти" из-за опасений, что совет директоров примет решение не выплачивать дивиденды за полугодие (нервозности в течение дня добавляли неподтвержденные новости в ряде телеграмм-каналов, в которых сообщалось, что совет директоров решил отказаться от выплат).

Опасения вызывает то, что объемы торгов продолжают оставаться крайне низким, при этом индекс МосБиржи остается в границах боковика 2050-2230 пунктов. В отсутствие положительных или негативных новостей индекс продолжит находиться в этих границах. В случае яркого новостного триггера можно ожидать сильного движения всего рынка, считает Головинов.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня независимости, китайский Shanghai Composite просел на 0,02%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), вышла вечером в "плюс" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли на 0,1-0,3%), в США индексы изменяются на 0,1-0,3% (S&P 500 просел на 0,3%, Nasdaq подрос на 0,2%).

Давление на рынки оказали слабые статданные по экономике КНР, а также тот факт, что китайский ЦБ был вынужден второй раз в этом году понизить ставки по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на фоне ослабления экономического роста из-за жесткой политики Пекина по сдерживанию COVID-19.

В Китае в июле розничные продажи (+2,7%) и объем промышленного производства (+3,8%) выросли хуже прогнозов аналитиков (+5% и +4,6% соответственно).

Нефть в понедельник достигла 6-месячных минимумов (Brent локально падала ниже $93 за баррель) на сигналах снижения спроса в Китае, а также растущих ожиданиях возврата иранских энергоресурсов на мировой рынок.

Официальные данные, опубликованные 15 августа, показали, что спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, в связи с жесткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $94,37 за баррель (-3,9% и -1,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $88,53 за баррель (-3,9% и -2,4% в пятницу).

Евросоюз на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) внес предложение ослабить санкции, введенные против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила газета Politico.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в росте лидировали акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+23,4%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+23%), En+ (MOEX: ENPG) (+10%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+9,4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+8,3% и +4,3% "префы"), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+5,8%), "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+5,6%), Cian (MOEX: CIAN) (+5,1%), бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,5%).

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,7%, до 1129 рублей), расписки VK (MOEX: VKCO) (-1,7%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,7%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,4%).

Акции "Группы Позитив" скорректировались по факту вышедшего в понедельник неплохого отчета, ранее бумаги росли на протяжении пяти сессий подряд (с уровня 1010 рублей).

Выручка российского разработчика решений в области информационной безопасности Positive Technologies по МСФО во II квартале текущего года составила 2,1 млрд рублей, что почти в два раза большие аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль по итогам II квартала составила 235 млн рублей, тогда как годом ранее был отмечен убыток в размере 170 млн рублей. Также в сообщении отмечается, что чистый долг по состоянию на 30 июня текущего года составил 1,7 млрд рублей, что на 2% больше аналогичного показателя прошлого года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,64 млрд рублей (из них 3,21 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,64 млрд рублей на акции "Татнефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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