Рубль немного ослабил темпы снижения к доллару и евро к концу торгов на фоне умерившей падение нефти

Москва. 15 августа. Доллар США и евро растеряли часть роста первой половины дня на "Московской бирже" по итогам торгов в понедельник, рубль, напротив, отыграл часть потерь к бивалютной корзине на фоне умерившей падение нефти.

Курс доллара США составил 61,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 62 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,35 руб./EUR1, подорожав на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 35,9 копейки - до 61,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сумел отыграть некоторую часть потерь к доллару и евро на фоне подсократившей падение нефти. Помимо нефти, давление на рубль в ходе торгов понедельника оказывало решение "Московской биржи" с 15 августа предоставить возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Изначально биржа анонсировала с 8 августа допуск нерезидентов из дружественных стран как на срочный, так и на фондовый рынки. Однако позднее опубликовала сообщение о допуске только на срочный рынок, так как в связи с новым указом президента РФ от 5 августа для доступа на фондовый рынок потребуется дополнительная настройка биржевых систем. В итоге нерезиденты из стран, не являющихся недружественными, получили доступ к торгам на рынке облигаций "Московской биржи" с 15 августа.

Указ президента РФ прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из активов без специального разрешения как минимум до конца 2022 года. Исключения могут делаться в том случае, если на сделку получено специальное разрешение президента. При этом действие запрета может неоднократно продлеваться.

Запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был одной из первых мер контроля над капиталом, введенных российскими властями в конце февраля в ответ на санкции из-за событий на Украине. С тех пор отдельные ограничения были смягчены или отменены, но активы нерезидентов на фондовом рынке оставались заблокированными.

Объем ввоза в РФ товаров в рамках механизма параллельного импорта с момента его запуска в начале мая этого года достиг почти $6,5 млрд. По оценкам Минпромторга РФ, к концу года этот показатель может составить $16 млрд, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"За период действия механизма было ввезено продукции почти на $6,5 млрд. При этом делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить порядка $16 млрд", - сказал он, пояснив, что прогноз основывается на оценке среднего объема параллельного импорта в месяц на уровне $2-2,5 млрд.

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в этом году по постановлению правительства, утвержденному 6 мая. Ввозить в рамках параллельного импорта можно те товары, которые вошли в подготовленный Минпромторгом перечень (содержит товары, не производимые в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, пара "доллар-рубль" продолжает торговаться в узком диапазоне 60-62 руб./$1, однако в условиях экспортно ориентированной модели экономики текущий курс рубля требует коррекции, даже несмотря на высокие цены на нефть и восстанавливающийся объем поставок российских компаний на мировой рынок. "Постепенное восстановление импорта потребительских товаров в страну пока не может кардинально изменить баланс спроса и предложения валюты. Большинство участников рынка ожидает, что правительство сможет добиться желаемого ослабления курса национальной валюты через перезапуск бюджетного правила, но это произойдет позже. Сейчас же можно ожидать очередную волну укрепления рубля на фоне наступления налогового периода у экспортеров в конце месяца", - говорит Алексеев.

"В понедельник, 15 августа, российский рубль снизился. Вероятно, валютная секция ждет появления покупателей валюты - на долговом рынке с сегодняшнего дня появились инвесторы-нерезиденты из дружественных стран. В остальном же стабильность рубля все так же обеспечивает профицит торгового баланса. Тема с параллельным импортом так и не развилась во что-то полноценное, поэтому пока предложение валюты со стороны экспортеров по-прежнему превышает спрос на нее со стороны импортеров", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть отыграли часть потерь первой половины дня, когда они снижались до шестимесячных минимумов на сигналах снижения спроса в Китае, а также растущих ожиданиях возврата иранских энергоресурсов на мировой рынок.

Официальные данные, опубликованные 15 августа, показали, что спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, в связи с жесткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19. При этом отчеты о динамике розничных продаж и промышленного производства в Китае за прошлый месяц, также обнародованные в понедельник, оказались хуже прогнозов экспертов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник составляет $94,47 за баррель, что на 3,75% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,62 за баррель, что на 3,77% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Заявления представителей Ирана тем временем повысили оптимизм инвесторов в отношении возможности восстановления ядерной сделки, которая откроет путь для возврата иранской нефти на мировой рынок. Министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ходе брифинга в понедельник, что Иран до вторника доведет до Евросоюза свою позицию относительно предложений Брюсселя по восстановлению ядерной сделки. Представитель иранского МИДа отметил, что основания для подписания соглашения могут появиться "в ближайшем будущем", сообщает Bloomberg.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 августа на 47,54 копейки, до 61,3747 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,99 копейки, до 62,5056 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 54,55 копейки по отношению к пятнице и составил 61,3291 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 55,34 копейки и составил 61,3726 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 719,092 млн, из которых $773,507 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 945,585 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 2,23 копейки, до 62,519 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, вырос на 7,48 копейки, до 62,4915 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 653,697 млн, из которых EUR543,573 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 110,124 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт - до 8,27% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках - 8,37%, 8,4% и 8,46% годовых соответственно.