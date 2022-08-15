Цены большинства евробондов РФ продемонстрировали в понедельник позитивную динамику вслед за котировками UST

Москва. 15 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник преимущественно позитивную динамику, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). В результате суверенные спреды в основном сузились к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали на 32,1 базисного пункта, до 54% от номинала (их доходность уменьшилась на 6,4 базисного пункта, до 11,76%% годовых), с погашением в 2042 году выросли на 1,2 процентного пункта, подорожав до 53,23% от номинала (их доходность упала на 311,6 базисного пункта, до 11,64% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 306,9 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году поднялись в цене на 299,3 базисного пункта, подорожав до 44,66% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность опустилась на 77,1 базисного пункта, до 12,11% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились в стоимости на 41,2 базисного пункта, подешевев до 47,82% от номинала (их доходность увеличилась на 23,5 базисного пункта, до 21,7% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 97,1 базисного пункта, до 45,57% от номинала (доходность уменьшилась на 43,2 базисного пункта, до 19,14% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 44,3 базисного пункта, до 56,07% от номинала (их доходность уменьшилась на 46,2 базисного пункта, до 37,21% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли на 47,5 базисного пункта, до 46,23% от номинала (их доходность опустилась на 31,2 базисного пункта, до 27,57% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году поднялся на 101 базисный пункт, до 56,56% от номинала (его доходность снизилась на 206 базисных пунктов, до 67,11% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 августа характеризовалась преимущественно позитивными настроениями. Участники рынков продолжали рассчитывать на замедление повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в связи с последними данными по инфляции, снижением рисков рецессии американской экономики и переходили к ожиданию публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам от 26-27 июля, которая состоится в среду, 17 августа.